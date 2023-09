Roblox avalikustab mänguarenduse Chatboti assistendi

Roblox on tutvustanud uut chatbot-abilist, mille eesmärk on lihtsustada ja sujuvamaks muuta mängumaailmade kodeerimise ja loomise protsessi. Roblox Assistant võimaldab kasutajatel kirjeldada, mida nad soovivad luua loomulikus keeles, välistades vajaduse käsitsi kodeerimiseks. Assistent tugineb Robloxi olemasolevatele generatiivsetele AI-tööriistadele ja saab hankida varasid turult või kasutaja visuaalsete varade raamatukogust.

Roblox Assistanti eesmärk on muuta mängude loomine kasutajatele kättesaadavamaks, eemaldades sisenemisbarjääri, mida kodeerimisteadmised sageli tekitavad. Videoesitluses said kasutajad hõlpsalt oma mängumaailma puid taotleda ja paigutada. Kui assistent algselt sama puu mitu korda kopeeris ja kleepis, lahendas probleemi lihtne taotlus puude mitmekesistamiseks. See koostööl põhinev ja kasutajasõbralik lähenemine hõlbustab uutel mängijatel Robloxi mängude loomise tööriistadest maksimumi võtmist.

Kahjuks pole Roblox assistendi konkreetset väljalaskekuupäeva teatanud. Siiski on nad kinnitanud, et see käivitatakse kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Lisaks assistendile on Roblox teatanud, et platvorm on oktoobris saadaval PlayStationis ja Nintendo Switchis, mis laiendab veelgi selle ligipääsetavust erinevate mängukonsoolide kasutajatele.

Üldiselt on Roblox Assistant põnev arendus mängude loojatele, pakkudes kasutajasõbralikku ja tõhusat viisi oma ideede ellu viimiseks. Kaotades vajaduse käsitsi kodeerimise järele, avab assistent mängude arendamise maailma laiemale publikule, muutes igaühel lihtsamaks oma kaasahaarava mängukogemuse loomise.

