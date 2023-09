Roblox tuleb PlayStationile: laiendab selle ulatust

Populaarne suhtlus- ja mängurakendus Roblox on peagi saadaval PlayStationi konsoolidel. 2023. aasta Robloxi arendajate konverentsil (RDC) tegi ettevõte põneva teate, et toovad oktoobris oma rakenduse PS4-le ja PS5-le. See laiendus annab PlayStationi mängijatele juurdepääsu täielikule Robloxi kogemuste kataloogile.

Roblox on juba saadaval erinevatel platvormidel, sealhulgas PC, Mac, iOS, Android ja Xbox, kuid Sony konsoolide toe puudumine on olnud nende valikus märkimisväärne lünk. Hiljutised vihjed on aga vihjanud PlayStationi versiooni valmimisele. 2022. aasta töökohtade loetelu näitas, et Roblox palkas PlayStationi inseneri ja tegevjuht David Baszucki vihjas augustis toimunud tulukõne ajal, et ettevõte uurib võimalust tuua rakendus PlayStationile ja Nintendo Switchile.

Kuigi Nintendo Switchi väljalaskmiseks pole kohe plaani, on Roblox otsustanud olla saadaval kõigis seadmetes kogu maailmas. Vahepeal võivad PlayStationi mängijad oodata Robloxi lõbuga liitumist ja juurdepääsu oma lemmikkogemustele, kui rakendus PS4 ja PS5 jaoks saadaval on.

Lisaks PlayStationi laiendusele teatas Roblox ka, et rakendus Meta Quest Roblox on laialdaselt saadaval hiljem septembris. Rakendus Quest, mis käivitati juulis avatud beetaversioonina, kogus esimese viie päevaga üle miljoni installi. Lisaks on Xboxi rakenduse värskendused tulemas koos kasutajakogemuse täiustuste ja sagedaste värskendustega.

