Reliance Industries plaanib suuri investeeringuid Lääne-Bengalisse

Reliance Industries, mida juhib esimees Mukesh Ambani, on kinnitanud märkimisväärse 45,000 20,000 ₹ suuruse investeeringu Lääne-Bengalisse. Lisaks sellele plaanib konglomeraat investeerida täiendavalt Rs. 7 XNUMX krooni järgmise kolme aasta jooksul. See uudis kuulutati välja Bengali globaalse äri tippkohtumise XNUMX. väljaande ajal Kolkatas.

Ambani paljastas, et suurem osa investeeringutest suunatakse kolmele võtmesektorile – telekomi, jaekaubandusele ja bioenergiale. Jio Fiberi ja Air Fibre'i kiire kasutuselevõtuga soovib Reliance muuta iga kodu Bengalis nutikaks koduks. Eeldatakse, et see ümberkujundamine loob piirkonna miljonitele inimestele uusi töökohti ja ettevõtlusvõimalusi. Ambani väljendas oma optimismi, öeldes, et Bengalil on potentsiaal meelitada ligi tipptasemel talente mitte ainult Indiast, vaid kogu maailmast.

Reliance Industriesi tütarettevõte Reliance Retail laiendab oma jalajälge ka Lääne-Bengalis. Ettevõte plaanib järgmise kahe aasta jooksul suurendada jaekaupluste arvu 1000-lt 1200-le. Eeldatakse, et see laienemine toetab sadu MSME-sid (mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid) ning pakub neile enneolematut leviala kogu Indias.

Ambani tõstis esile ka Reliance'i pühendumust bioenergiale. Konglomeraadist on saanud India suurim bioenergia tootja, kes kasutab omaenda arendatud tehnoloogiat. Ambani teatas kavatsusest rajada järgmise kolme aasta jooksul 100 surubiogaasi (CBG) tehast, mis kasutavad põllumajandusjääke ja orgaanilisi jäätmeid. Lisaks aitab Reliance põllumeestel energiaistandusi suures mahus kasvatada, aidates vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja toota orgaanilist sõnnikut.

Nende investeeringute kaudu telekommunikatsiooni, jaekaubandusse ja bioenergiasse soovib Reliance Industries aidata kaasa Bengali elanike ühisele heaolule, tehnoloogilisele innovatsioonile, kaasavusele ja harmooniale.

