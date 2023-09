Keskmise briti seadmesse on installitud 29 rakendust: uuring

By

Hiljutise küsitluse kohaselt on keskmisel Suurbritannia inimesel seadmesse installitud 29 rakendust. Uuring näitas, et kõige sagedamini installiti populaarseid rakendusi, nagu WhatsApp ja Facebook, millele järgnes Google Maps.

See uuring annab ülevaate praegustest rakenduste kasutustrendidest brittide seas, tuues esile suhtlus-, sotsiaalmeedia- ja navigeerimisrakenduste populaarsuse. Tulemused viitavad sellele, et inimesed sõltuvad suuresti nendest rakendustest, et suhelda teistega, olla kursis sotsiaalmeedias ja navigeerida.

Brittide seas osutus populaarseimaks sõnumsiderakendus WhatsApp. See pole üllatav, kuna WhatsApp on tänu hõlpsasti kasutatavale liidesele ja laiale funktsioonide valikule saavutanud tugeva jälgijaskonna. See võimaldab kasutajatel saata tekstisõnumeid, teha hääl- ja videokõnesid ning jagada multimeediumisisu.

WhatsAppi järel oli Facebook kõige sagedamini installitud rakendus. Maailma ühe suurima sotsiaalmeedia platvormina pakub Facebook kasutajatele võimalust suhelda sõprade ja perega, jagada fotosid ja videoid ning avastada uudiseid ja sündmusi.

Navigeerimisrakendus Google Maps võttis nimekirjas kolmanda koha. Täpsete kaardiandmete ja reaalajas liiklusuuendustega Google Maps on muutunud paljude brittide jaoks oluliseks tööriistaks. Sõltumata sellest, kas nad navigeerivad linnas või planeerivad teereisi, toetuvad kasutajad punktist A punkti B viimisel suuresti sellele rakendusele.

Üldiselt heidab uuring valgust keskmise briti rakenduste eelistustele, paljastades rakendused, mida nad peavad oma seadmes kõige kasulikumaks ja väärt. Suhtlemis-, sotsiaalmeedia- ja navigeerimisrakenduste levimus peegeldab tänapäeva digiajastul ühenduses püsimise ja hästi kursis olemise tähtsust.

Märkus. See artikkel on väljamõeldud ja ei viita tegelikele allikatele ega sisalda tegelikku statistikat.