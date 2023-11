Housemarque'i mängujuht lahkub 14 aasta pärast

Housemarque'i mängujuht Harry Krueger avaldas üllatavas teadaandes, et lahkub stuudiost pärast muljetavaldavat 14-aastast jooksu. Krueger, kes on tuntud oma töö poolest kriitikute poolt tunnustatud Returnali kallal, juhtis meeskonda väga oodatud PlayStation 5 mängu väljatöötamisel. Tema lahkumine tähistab stuudio jaoks olulist muutust, kuid Housemarque on selle tuleviku suhtes optimistlik.

Kogu oma tööaja jooksul Housemarque'is on Krueger aidanud kaasa stuudio trajektoori kujundamisele. Kruegeri nägemus ja kirg on olnud stuudio kasvu ja edu jaoks olulised, alates nende varasematest arkaadist inspireeritud pealkirjadest nagu Outland, Resogun ja Nex Machina kuni Returnali murrangulise eduni.

Krueger avaldas sügavat tänu Housemarque'is veedetud aja eest, öeldes: "Mul on olnud au Housemarque'iga sellel teekonnal kaasas olla. Me tõesti raputasime koos taevasambaid ja ma jään igavesti uhkeks kõigi nende hämmastavate asjade üle, mida oleme stuudiona korda saatnud.

Kuigi Krueger oma lahkumise konkreetset põhjust ei avaldanud, kinnitas ta fännidele, et lahkub tuleviku suhtes optimistlikult. Ta mainis uut põnevat töös olevat projekti ja väljendas usaldust Housemarque'i andeka meeskonna ning Sony ja PlayStation Studiosi pideva toetuse vastu.

Housemarque'i peadirektor ja kaasasutaja Ilari Kuittinen tunnustas Kruegeri märkimisväärset panust, rõhutades mõju ja visiooni, mille ta stuudiosse tõi. Kuittinen tõstis Returnalis esile ka “Arcade” taassündi ja väljendas entusiasmi, et tulevased juhid saaksid sellele edule tugineda.

Kuna Housemarque liigub edasi, valmistuvad nad praegu oma "uueks suureks projektiks", mis on fännide seas elevust tekitanud. Kuigi projekti kohta pole veel üksikasju avaldatud, on kinnitatud, et stuudio järgmine mäng on uus IP.

Tänu Sony hiljutisele omandamisele 2021. aasta juunis ja Returnali edule on Housemarque valmis jätkuvaks kasvuks ja uuendusteks. Fännid võivad sellel üleminekul liikudes ja oma teekonna järgmisele peatükile stuudiolt suurepäraseid asju oodata.

FAQ

1. Kes on Harry Krueger?

Harry Krueger on mängujuht, kes on Housemarque'is töötanud 14 aastat. Ta on enim tuntud oma rolli poolest kriitikute poolt tunnustatud PlayStation 5 mängu Returnal arendamisel.

2. Miks Harry Krueger Housemarque'ist lahkub?

Harry Kruegeri Housemarque’ist lahkumise täpset põhjust pole avalikustatud. Siiski avaldas ta tänu stuudios veedetud aja eest ja mainis uut põnevat töös olevat projekti.

3. Mis on Housemarque'i järgmine projekt?

Housemarque'i järgmine projekt on praegu vaka all, kuid on kinnitatud, et tegemist on uue IP-ga. Fännid ootavad põnevusega selle oodatud mängu kohta lisateavet.

4. Kuidas on Harry Krueger Housemarque'i mõjutanud?

Harry Krueger on mänginud olulist rolli Housemarque'i trajektoori kujundamisel. Tema kirg ja suund on aidanud kaasa stuudio kasvule, eriti tänu Returnali edule ja “Arcade” žanri taaselustamisele.

5. Mida toob Housemarque'i tulevik?

Vaatamata Harry Kruegeri lahkumisele on Housemarque tuleviku suhtes optimistlik. Sony ja PlayStation Studiosi ning nende andeka meeskonna toel on stuudio valmis jätkuvaks eduks ja uuendusteks.