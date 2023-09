Remington toob turule uue Airstyleri kollektsiooni lihtsaks juuste kujundamiseks

Remington tutvustas oma uusimat Airstylerite sarja – Blow Dry ja Style Airstyler kollektsiooni, mis on loodud salongikvaliteediga juuste kujundamiseks minimaalse pingutusega. Kollektsioon sisaldab kolme erinevat Airstylerit, mis sobivad erineva pikkusega juustele, ja mitmesuguseid kinnitusi, et luua erinevaid soenguid.

Blow Dry and Style Caring 400W Airstyler sobib suurepäraselt lühikeste soengute tegemiseks. Kaasas on kaks vahetatavat kinnitust – 19 mm hari väiksemate lokkide ja narmaste kujundamiseks ning suurem 25 mm pehmete harjastega hari mahu suurendamiseks ja juurte tõstmiseks. Airstyler mitte ainult ei kujunda juukseid, vaid ka kuivatab neid, muutes selle mugavaks vahendiks liikvel olles. Sellel on kaks kuumuse ja kiiruse seadistust, pööratav nöör lihtsaks manööverdusvõimeks ja 2+1-aastane garantii.

Blow Dry and Style Caring 1000W Airstyler sobib keskmise pikkusega kuni pikkadele juustele. Sellel on neli vahetatavat lisaseadet, sealhulgas kuivatuskontsentraator, kindel labahari sirge ja sileda välimuse saamiseks, 50 mm keraamilise kattega segaharjastega hari mahu suurendamiseks ja 38 mm keraamilise kattega kokkutõmmatavate harjastega hari lahtiste lokkide jaoks. Airstyleri toiteallikaks on 1000 W, mis võimaldab kiiresti kuivada ja kujundada ilma äärmise kuumuseta. Sellel on ka ioonkonditsioneerimisfunktsioon, mis vähendab staatilisust ja annab sileda ja läikiva viimistluse. Airstyleril on 3+1-aastane garantii ja lisafunktsioonid, nagu cool shot funktsioon, eemaldatav grill lihtsaks puhastamiseks ja riputusaas mugavaks hoiustamiseks.

Blow Dry and Style Caring 1200W Airstyler sobib kõikidele juuksetüüpidele. Sellel on kuus vahetatavat lisaseadet, sealhulgas erinevad harjastega harjad erinevate stiilivalikute jaoks. 1200 W Airstyler tagab kiireks kujundamiseks tugeva õhuvoolu ning sisaldab ioonilise konditsioneerimise funktsiooni ja laheda pildistamise funktsiooni. Sellel on ka 3-meetrine salongi pikkune pöörlev juhe, eemaldatav kergesti puhastatav grill ja 3+1-aastane garantii.

Remingtoni uued Airstylerid on saadaval erinevatel jaemüüjatel, sealhulgas Boots, Very, Amazon ja Argos, hinnaga alates 19.99 naela. Registreerudes veebis 28 päeva jooksul pärast ostmist, saavad kliendid garantiid pikendada veel ühe aasta võrra.

Allikad:

- Remington

– Saapad

– Väga

- Amazon

- Argos