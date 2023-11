Legend of Zelda: Ocarina of Time – teekond mööda mälurada

Seda on raske uskuda, kuid The Legend of Zelda: Ocarina of Time tähistab täna oma 25. aastapäeva. Kui see asjaolu paneb sind tundma end vanana, pole sa üksi. Mäletan siiani seda põnevust ja ootusärevust, mis ümbritses Nintendo esimese 3D Zelda seikluse ilmumist 1998. aastal. Eelmise osa A Link to the Past fännina ei jõudnud ma ära oodata, millal Ocarina of Time kätte saan.

Mul oli õnne, et sain mängu mängida ja üle vaadata vaid paar päeva enne selle ametlikku avaldamist. Mäletan eredalt, kuidas veetsin lugematuid tunde mängus, navigeerisin Hyrule'i vapustavas maailmas ja kogesin eepilist lugu. Üleminek 3D-graafikale oli sujuv ja mängumehaanika oli oma aja kohta murranguline.

Mälurajale minekuks ja mälestuste koondamiseks nendest algusaegadest võtsin ühendust oma endiste kolleegidega IGN64-st. Meenutasime koos mängu väljalaskmisega seotud põnevust ja selle mängimiseks kulutatud pikki tunde. Meil oli isegi au mängida eelvaadet Seattle'is Zelda üritusel nimega Zelda Summit.

Üks intrigeeriv detail, mis meie arutelu käigus esile kerkis, oli vere olemasolu mängu varases versioonis. Ganoniga võideldes pritsis ta löömisel punast verd. Kuid hiljem muudeti see mängu järgmistes versioonides roheliseks "higiks". Võib-olla oli Nintendo mängu reitingu pärast mures või lihtsalt tundis, et see ei vasta nende visioonile.

Tagantjärele vaadates on Ocarina of Time mänguajaloos eriline koht. See mitte ainult ei tugevdanud The Legend of Zelda frantsiisi üldnimena, vaid nihutas ka mängude piire. Selle kaasahaarav maailm, meeldejäävad tegelased ja kütkestav süžee köitsid miljoneid mängijaid kogu maailmas.

Selle armastatud mängu 25. aastapäeva tähistamisel võtkem hetk, et hinnata selle mõju tööstusele ja mälestusi, mida see on loonud lugematutele mängijatele. Palju õnne sünnipäevaks, aja Ocarina!

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas Ocarina of Time on parim Zelda mäng?

Arvamused võivad erineda, kuid paljud peavad Ocarina of Timei üheks parimaks Zelda mänguks, mis eales tehtud. Selle uuenduslik mänguviis, sügav süžee ja vapustavad visuaalid seavad sarjale uue standardi.

2. Kas ma saan mängida Ocarina of Time kaasaegsetel konsoolidel?

Jah, Ocarina of Time lasti pärast selle esmast turuletoomist Nintendo 64-l mitu korda uuesti välja. See on nüüd saadaval Nintendo 3DS-is ja seda saab mängida Nintendo Switchis Nintendo Switch Online teenuse kaudu.

3. Kuidas mõjutas Ocarina of Time tulevasi Zelda mänge?

Ocarina of Time pani aluse tulevastele Zelda mängudele, tutvustades erinevaid mängumehaanikaid ja funktsioone, millest on saanud seeria põhiosa. Selle rõhk uurimisel, mõistatuste lahendamisel ja kaasahaaravale jutuvestmisele mõjutas järgnevaid Zelda tiitleid.

4. Miks peetakse Ocarina of Time’i mängude meistriteoseks?

Ocarina of Time kiidetakse sageli selle uuendusliku mänguviisi, kauni heliriba ja meeldejäävate tegelaste eest. See tõlkis armastatud Zelda valemi edukalt 3D-valdkonda, luues kaasahaarava ja unustamatu mängukogemuse.

5. Kas on plaanis filmile Ocarina of Time järg?

Kuigi mängule Ocarina of Time otsest järge pole, sai mäng vaimse järglase The Legend of Zelda: Majora maski näol. Majora's Mask säilitab paljud mänguelemendid ja mehaanika, mida tutvustati Ocarina of Times, pakkudes samas ainulaadset ja tumedamat süžeed.

Pange tähele, et selles KKK-s esitatud teave põhineb praegu saadaolevatel teadmistel ja võib muutuda.

