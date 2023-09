Americana Motor Hotel: retrofuturistlik oaas maanteel 66

Kaunis Flagstaffi linnas asuv Americana Motor Hotel läbis hiljuti täieliku ümberkujundamise, tuues sellesse ajaloolisse Route 66 maamärki retrofuturismi. Tuntud hotellihaldusettevõtte Practice Hospitality juhitud Americana Motor Hotel pakub oma ainulaadse disaini, läbimõeldud mugavuste ja suurepärase asukohaga külalistele unustamatuid kogemusi.

Flagstaffi loodusimedest ja rikkalikust kuuajaloost inspiratsiooni ammutades on Americana Motor Hoteli disain segu sajandi keskpaiga nostalgiast ja kaasaegsest esteetikast. Andrew Alford, juhtiv disainer, kasutas julgeid värve, geomeetrilisi mustreid ja kunstilisi elemente, mis on inspireeritud ümbritsevast maastikust. See tähelepanu detailidele loob kapriisse õhkkonna, mis sisaldab varjatud viiteid astronoomiale ja marsruudile 66.

Americana Motor Hoteli tubadest õhkub maalähedast futurismi, milles on kombineeritud soojad maatoonid puidutekstuuride ja rikkalike tekstiilidega. Pilkupüüdvad keerlevate triipudega vaibad, 1970. aastate suusariietust meenutavad voodipeatsid ja Flagstaffi ikoonilisi okaspuumetsi tähistav originaalkunst loovad ainulaadse ja kutsuva õhkkonna. Isegi duši riistvara ja valge plaat valiti NASA Apollo kuu maandumisseadmete austamiseks.

Hotelli fuajees tervitatakse külalisi vanaaegse reisibrošüüririiuliga, mis lisab sisseregistreerimise kogemusele nostalgiat. Teadlikud töötajad on saadaval, et anda teavet piirkonna kohta. Fuajees on mugavad istekohad, lauamängud ja kauplus, kus on palju erinevaid asju ja suveniire. Külalised saavad kasutada ka ühist banketti, mis on varustatud pistikupesadega, mistõttu on see ideaalne kaugtööks.

Väljas on Americana Motor hotelli avar tagahoov, kus külalised saavad aastaringselt soojendusega basseini ääres lõõgastuda, õuemänge mängida, võrkkiiges lõõgastuda või kaminate ümber reisilugusid jagada. Loodushuvilised hindavad teleskoope, mis on saadaval tähevaatluseks, ja jalgrattaid, mida linnaga tutvumiseks pakutakse.

Lemmikloomasõbralik hotell Americana Motor Hotel ootab igas suuruses karvaseid kaaslasi. Kinnistu aiaga piiratud Barkyard pakub lemmikloomadele turvalist ruumi jalgu sirutada, samas kui mugav koerte pesujaam tagab nende puhtuse ja mugavuse. Lisaks ilmneb hotelli pühendumus jätkusuutlikkusele alumiiniumist purgijookide, korduvkasutatavate veepudelite ja põuakindla haljastuse valikus.

"Seitsme ime linnana" tuntud Flagstaff pakub lõputuid seiklusvõimalusi. Olenemata sellest, kas külastate Grand Canyonit, Arizona Snowbowli, Lowelli observatooriumi või mõnda piirkonna välitingimustes asuvat sihtkohta, on Americana Motor Hotel ideaalne avastamislaagriks. Pärast matkamist, suusatamist või looduse imesid avastamist saavad külalised taanduda hotelli Americana Motor Hotel mugavalt ja lõõgastuda selle hästi sisustatud tubades.

Americana Motor Hoteli kohta lisateabe saamiseks ja broneeringute tegemiseks külastage nende veebisaiti aadressil americanamotorhotel.com või helistage numbril 928.833.3060.

