Punane tulisipelgas: uus invasiivne liik Euroopas

Hiljutine uuring näitas, et punast tulisipelgat, teaduslikult tuntud kui Solenopsis invicta, leiti Euroopast esimest korda. See Lõuna-Ameerikast pärit invasiivne liik on viimase sajandi jooksul kiiresti levinud Ameerika Ühendriikides, Mehhikos, Kariibi mere piirkonnas, Hiinas ja Austraalias. Nüüd on see jõudnud Itaaliasse Sitsiiliasse.

Punased tulisipelgad on tuntud oma agressiivsete omaduste poolest ning nende nõelamine võib põhjustada valu ja allergilisi reaktsioone. Need võivad kahjustada ka põllukultuure ja kohalikke ökosüsteeme. Teadlased tuvastasid Sitsiilias Syracuse linna lähedal 88 punase tulesipelga pesa, mille pindala on 5 hektarit. Uuringu juhtiv autor Mattia Menchetti väidab, et selle liigi leidmine Itaalias oli üllatus, kuid mitte ootamatu.

Kui punaseid tulisipelgaid oli varem leitud imporditud toodetest Hispaanias, Soomes ja Hollandis, siis see on esimene kinnitatud koloonia Euroopas. Kolooniad avastati Sürakuusa äärelinna piirkonnast, kuid pole selge, kuidas või millal nad sinna sattusid. Teadlased usuvad, et sipelgad võisid jõuda olulise inimtegevusega transiidipunkti, näiteks linna sadamasse. Kohalikud teated näitavad sipelgate nõelamise sagenemist alates 2019. aastast.

Geneetiline analüüs viitab sellele, et sipelgad levisid suure tõenäosusega Ameerika Ühendriikidest või Hiinast, kus Solenopsis invicta on samuti invasiivne liik. Teadlased hoiatavad, et sipelgad võivad peagi levida üle Euroopa, sest 7% mandrist, sealhulgas suuremates linnapiirkondades, on liigile sobiva kliimaga.

Invasiivsetel liikidel, nagu punane tulisipelgas, on märkimisväärne majanduslik ja ökoloogiline mõju. ÜRO toetatud raporti kohaselt lähevad need maailmale maksma vähemalt 423 miljardit dollarit aastas, põhjustades taimede ja loomade väljasuremist, ohustades toiduga kindlustatust ja süvendades keskkonnakatastroofe.

