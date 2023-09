Itaaliast leitud invasiivne sipelgaliik võib globaalse kuumenemisega levida Ühendkuningriiki, hoiatab uuring

Itaalias on levinud invasiivne võõrliik, mida tuntakse punase tulesipelgana (Solenopsis invicta), ning kujutab uuringu kohaselt ohtu Euroopale ja potentsiaalselt ka Ühendkuningriigile globaalse kuumenemisega. Neid sipelgaid peetakse üheks kõige hävitavamaks invasiivseks liigiks, kuna neil on võimas nõelamine ja need võivad kahjustada põllukultuure ja nakatada elektriseadmeid. Teadaolevalt moodustavad nad kiiresti "superkolooniaid", kus on mitu mesilasemat, kes röövivad kohalikke taimi, putukaid ja rohusööjaid, konkureerides lõpuks toidu pärast.

Punane tulisipelgas on maailmas viies kõige kulukam invasiivne liik ja võib igal aastal põhjustada hinnanguliselt 6 miljardi dollari (4.8 miljardi naela) väärtuses kahju. Teadlased tuvastasid Sitsiilias Syracuse lähedal 88 hektaril (5 aakril) 12 punase tulesipelga pesa ja on kindlaks teinud, et invasiivsed kolooniad võisid pärineda Hiinast või USA-st. Uuring rõhutab vajadust koordineeritud jõupingutuste järele selle uue ohu tuvastamiseks ja sellele reageerimiseks, enne kui see kontrollimatult levib.

Heategevusorganisatsioon Buglife on kutsunud Ühendkuningriigi valitsust üles keelustama mulla importi, kuna invasiivsed sipelgaliigid levivad imporditud taimede kaudu kergesti. EL on juba keelanud mulla ekspordi Ühendkuningriigist, kuid Ühendkuningriik ei ole võtnud vastastikuseid meetmeid impordi peatamiseks, eriti aianduskaubanduse kaudu. Eksperdid on mures nende invasiivsete sipelgaliikide Euroopasse jõudmise pärast, sest kui need on asutatud, muutub nende hävitamine keeruliseks.

Punast tulisipelgat on varem leitud importtoodetest Hispaanias, Soomes ja Hollandis, kuid see on esimene kinnitus tema looduses asumisest Euroopa mandril. Kuigi EL on ajakohastanud oma "murettekitavate liikide" nimekirja punase tulisipelgaga, pole Briti valitsus oma nimekirja pärast Brexitit uuendanud. Austraalia kulutab praegu sipelgate hävitamiseks 400 miljonit Austraalia dollarit (205 miljonit naela), samas kui Uus-Meremaa on ainus riik, kes on need edukalt hävitanud.

Teadlased tegid kindlaks, et punane tulisipelgas võib end potentsiaalselt sisse seada ligikaudu 7% Euroopast. Globaalse kuumenemisega võivad kuni pooled Euroopa linnapiirkondadest, sealhulgas suuremad linnad, nagu London, Pariis, Rooma ja Barcelona, ​​muutuda liikidele sobivateks elupaikadeks. Sipelgas sobib kõige paremini Vahemere rannikulinnadesse ja nende meresadamad võivad selle levikule kaasa aidata.

Uuring soovitab sadamaid täiendavalt jälgida, sest tuule abiga lendavad kuningannasipelgad võisid Sitsiiliasse saabuda Syracuse sadamast. Punase tulisipelga avastamisel võiks üliolulist rolli mängida ka avalikkus, kuna neid leidub sageli linnapiirkondades ning neid saab ära tunda valusate nõelamiste ja iseloomulike pesaküngaste järgi.

Allikad:

- Praegune bioloogia (uuring)

- Buglife (heategevus)

– Evolutsioonibioloogia Instituudi liblikate mitmekesisuse ja evolutsiooni labor