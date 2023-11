Hiirte käitumine ja ajutegevus: ühenduse dešifreerimine

Hiired on väga aktiivsed olendid, kes tegelevad sageli mitmesuguste liikumiste ja käitumisega. Olenemata sellest, kas see on hooldamine, nuusutamine või vurrude tõmblemine, genereerivad need toimingud närvisignaale, mis ulatuvad üle aju erinevate piirkondade. Kuigi need signaalid annavad ülevaate hiire hetkest-hetke tegevustest, on nende täpne tähtsus endiselt tabamatu.

Läbimurdelises uuringus on HHMI Janelia uurimislinnaku teadlased välja töötanud tööriista nimega Facemap, mis kasutab sügavaid närvivõrke, et luua seos hiire näoliigutuste (silm, vurr, nina ja suu) ja aju närvitegevuse vahel. Mõistes, kuidas need spontaansed käitumised korreleeruvad ajuüleste signaalidega, loodavad teadlased lahti harutada närvide esituse saladused.

Atika Syeda, Stringer Labi kraadiõppur ja uuringu juhtiv autor, selgitab eesmärki: tuvastada konkreetsetes ajupiirkondades esindatud käitumine ja parandada jälgimismehhanisme. Janelia grupi juhtide Carsen Stringeri ja Marius Pachitariu eelmine töö näitas, et näiliselt juhuslik ajutegevus on tegelikult tingitud nendest spontaansetest liikumistest. Selle aluseks olevad mehhanismid on siiski halvasti mõistetavad.

Facemapi arendamine kujutab endast olulist edusamme kogu aju hõlmavate signaalide dekodeerimisel. Näo liigutusi jälgides ja analüüsides saavad teadlased ülevaate neuronite konkreetsetest käitumistest ja tegevustest. See tööriist avab uued võimalused hiire käitumise ja ajutegevuse vahelise keerulise seose avastamiseks.

Uurimistöö edenedes loodavad teadlased, et nende seoste selgem mõistmine annab valgust sellele, kuidas aju töötleb ja kasutab näoliigutuste teavet. Käitumise neuraalse esituse dekodeerimisega võib see uuring märkimisväärselt edendada meie teadmisi ajufunktsioonist ja anda väärtuslikku teavet tulevaste uuringute jaoks.

KKK

K: Mis on Facemap?

Facemap on tööriist, mille on välja töötanud HHMI Janelia uurimislinnaku teadlased. See kasutab sügavaid närvivõrke, et luua seos hiire näoliigutuste ja aju närvitegevuse vahel.

K: Mis tähtsus on hiire käitumise ja ajutegevuse uurimisel?

Hiire käitumise ja ajutegevuse uurimine võib anda väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas aju teavet töötleb ja esindab. Mõistes konkreetse käitumise neuraalset esitust, saavad teadlased aju funktsioonist sügavamalt mõista.

K: Kuidas Facemap töötab?

Facemap jälgib ja analüüsib hiirte näoliigutusi, nagu silmade, vurrude, nina ja suu liigutused. Seejärel seostab see selle teabe aju vastava närvitegevusega, pakkudes teavet konkreetsete ajupiirkondade käitumise kohta.

K: Millised on selle uuringu potentsiaalsed rakendused?

Sellel uurimistööl on potentsiaal parandada meie arusaamist ajufunktsioonist ja see võib mõjutada erinevaid valdkondi, sealhulgas neuroteadust, psühholoogiat ja meditsiini. See võib aidata kaasa ajuhäirete mõistmise ja sihipäraste ravimeetodite väljatöötamisele.