Mõttekontrollitud ekraanikleit: moe ja tehnoloogia ühendamine Raspberry Pi-ga

Tuntud disainer Anouk Wipprecht on tutvustanud uuenduslikku projekti nimega 3D prinditud ScreenDress, mis ühendab Raspberry Pi abil tehnoloogia ja moe. Kleidil on mitu ekraani, mis muutuvad reaalajas ajulainete alusel, võimaldades kandjal kleiti otseselt mõjutada. See looming, mida tuntakse kui ScreenDress, esitleb tipptasemel tehisintellektile keskendunud komponente.

Kleidi kandja kasutab EEG-andurit, mida tuntakse elektroentsefalogrammina. Andurit tuleb treenida ära tundma kandja baasajulaineid stimuleeritud või fokusseeritud ajulainete vastu. Kui kandja ajulained saavutavad teatud intensiivsuse, reageerivad kleidi kuus ümmargust LCD-ekraani, kuvades laienevate pupillidega silmamunad.

Iga silmamuna toetab Raspberry Pi Zero, mis ühendub LCD-ekraaniga ja värskendab seda vastavalt. 4-kanaliline BCI-peakomplekt, nimega Unicorn Headband, toimib EEG-andurina ja oli spetsiaalselt selle projekti jaoks 3D-prinditud, kasutades HP Jet Fusion 5420W printerit. Kõik 3D-prinditud komponendid kujundas Wipprecht, kasutades brauseripõhist CAD-rakendust nimega Onshape.

Wipprecht rõhutab masinõppesüsteemi treenimise lihtsust iga kandja jaoks, kuna selleks kulub vaid umbes kaks minutit. Projekti ScreenDress esitleti Austrias Linzis ARS Electronica festivalil ja seda esitletakse tulevikus ka muudel üritustel.

Kui olete otsinud Raspberry Pi projekti, et inspireerida oma moesuunda, on mõistuse juhitav ScreenDress kindlasti midagi, mida kaaluda.

Mõisted:

Raspberry Pi: taskukohane ja väga mitmekülgne ühe pardaarvuti, mida kasutatakse tavaliselt erinevates tehnilistes projektides.

EEG andur: elektroentsefalogrammi andur, mis mõõdab ja registreerib aju elektrilist aktiivsust.

LCD: vedelkristallekraan, lameekraan, mida kasutatakse visuaalseks väljundiks.

BCI-peakomplekt: pea külge kinnitatav seade, mis kasutab välisseadmete või rakenduste juhtimiseks aju-arvuti liidese tehnoloogiat.

CAD-rakendus: arvutipõhise disaini tarkvara, mida kasutatakse 3D-printimiseks mõeldud digitaalsete kujunduste loomiseks ja muutmiseks.