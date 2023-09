SMART-kastide projekteerimine mürahäirete minimeerimiseks raadioteleskoobi asukohtades

Multidistsiplinaarne ekspertide meeskond on välja töötanud uuendusliku lahenduse mürahäirete minimeerimiseks raadioteleskoobi asukohtades. Raadioteleskoobid põhinevad nõrkade raadiosignaalide kogumisel kaugetest kosmilistest allikatest ja igasugune müra võib neid signaale häirida või moonutada, takistades astronoomilisi uuringuid. Seega on ülioluline säilitada teleskoobi asukohas vaikne keskkond.

Selle probleemi lahendamiseks on meeskond välja töötanud täiustatud "SMART-kastid", mis toidavad Lääne-Austraalias asuvat ruutkilomeetrite massiivi madala sagedusega (SKA-Low) teleskoopi. Need SMART-kastid on varustatud elektrooniliste seadmete, nagu Wi-Fi, mobiiltelefonide, teleskoobiseadmete ja muude raadioseadmetes ja selle ümbruses olevate vidinate põhjustatud müra kõrvaldamiseks.

SKA objektil paigaldamiseks valmis 24 prototüübi SMART kastiga on ekspertide eesmärk luua müravaba keskkond, mis soodustab täpsete astronoomiliste vaatluste teostamist. Varustades teleskoobi puhta toiteallika, blokeerivad need SMART-karbid tõhusalt kõik võimalikud mürahäired, mis võivad takistada nõrkade raadiosignaalide tuvastamist.

SMART-karbid on hoolikalt disainitud tagamaks, et need on võimalikult vaiksed, vältides elektrilist või mehaanilist müra. See on oluline raadioteleskoobi tundlikkuse säilitamiseks ja andmete täpseks kogumiseks.

Selle algatuse edu sillutab teed täiustatud astronoomilistele uuringutele, minimeerides väliste müraallikate mõju raadioteleskoobi asukohtades. Kombineerides erinevate erialade teadmisi, on meeskond näidanud koostöö tähtsust teaduslikele väljakutsetele uuenduslike lahenduste leidmisel.

See areng tõstab esile käimasolevad jõupingutused astronoomia piiride nihutamiseks ja meie arusaamise parandamiseks universumist. SMART-kastide paigaldamisega on Lääne-Austraalias asuv teleskoop SKA-Low hästi varustatud, et teha murrangulisi avastusi raadioastronoomia valdkonnas.

Mõisted:

– Raadioteleskoobid: seadmed, mida kasutatakse taevaobjektide kiiratavate raadiolainete tuvastamiseks ja uurimiseks.

– Mürahäired: soovimatud signaalid või häired, mis häirivad soovitud raadiosignaalide vastuvõtmist.

– SMART Boxes: täiustatud elektritoitesüsteemid, mis on loodud minimeerima mürahäireid raadioteleskoobi asukohtades.

