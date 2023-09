Solveeritud metalliioonidega seotud kiirgusest põhjustatud vee ionisatsioon: uuring heidab valgust kahjustusmehhanismidele

Hiljutine ajakirjas Nature Chemistry avaldatud rahvusvaheline uuring on avastanud uusi teadmisi molekulaarsel tasemel kiirguskahjustuste aluseks olevate mehhanismide kohta. Uuring näitab, kui ulatuslik, lokaliseeritud vee ionisatsioon toimub ülikiirete protsesside tõttu, mille käivitab solvateerunud metalliioonide tuumatasandi ionisatsioon.

Kiirguskahjustused, eriti bioloogilistes süsteemides, on peamiselt põhjustatud veemolekulide ioniseerumisest ning sellele järgnevast radikaalide ja madala energiatarbega elektronide moodustumisest. Varasemad teooriad viitasid, et kiirguskahjustusi põhjustasid valdavalt juhuslikud sündmused kiirgusteel, otseselt ioniseerivad biomolekulid. See uuring aga seab selle seisukoha kahtluse alla, näidates, et kiirguskahjustuste teke on tihedalt seotud vees lahustatud metalliioonidega.

Uurimistöös uuriti Al3+ ioonide käitumist vesilahustes pärast südamiku tasemel ioniseerimist. Avastati, et elektrooniline lõõgastus nendes süsteemides hõlmab kahte järjestikust lahustunud aine-lahusti elektronide ülekande vahendatud lagunemisprotsessi. Nende lõdvestamistammude tulemusel moodustuvad väga reaktiivsed ained ja vesi ioniseeritakse, tekitades kiirguskahjustuste "kuumaid kohti".

Sellel uuringul on laiaulatuslik mõju, eriti vähiravi kiiritusravi kontekstis. Kiirguskahjustuste mehhanismide mõistmine on ravistrateegiate optimeerimiseks ülioluline. Lisaks võib see uurimus aidata kaasa edusammudele DNA molekulide parandamisel ja tõhusamate kiirguskaitsemeetmete väljatöötamisel erinevates valdkondades.

Uuringus kasutati täiustatud eksperimentaalseid tehnikaid, sealhulgas vedelikujoa fotoemissioonispektroskoopiat, kombineerituna kõrgetasemeliste ab initio arvutustega, et kinnitada nende keerukate protsesside esinemist. See on märkimisväärne samm edasi meie arusaamises kiirguskahjustustest molekulaarsel tasandil, rõhutades solvateerunud metalliioonide rolli nende protsesside käivitamisel.

Üldiselt annab see uuring väärtuslikku teavet kiirgusest põhjustatud vee ionisatsiooni mehhanismidest ja selle seostest solvateerunud metalliioonidega. See laiendab meie arusaamist kiirguskahjustustest ja selle võimalikest rakendustest erinevates teadus- ja meditsiinivaldkondades.

Allikas: Nature Chemistry (DOI: 10.1038/s41557-023-01302-1)