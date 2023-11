Uute uuringute eesmärk on muuta nahavähi ravi kvanttehnoloogia abil revolutsiooniliseks

Mittetulundusühing Wellcome Leap sõlmis Sydney ülikooli nanoinstituudi teadlastega lepingu kvanttehnoloogia väljatöötamiseks bioloogilises ja tervishoiusektoris kasutamiseks. Mitme miljoni dollari suuruse programmi nimega Quantum for Bio (Q4Bio) eesmärk on tuvastada ja demonstreerida rakendusi inimeste tervises, mis saavad kasu kvantarvutite ilmumisest lähiaastatel.

Sydney ülikooli meeskond keskendub kvanttehnoloogia kasutamisele uute molekulide väljatöötamisel nahavähi raviks ja päikesekaitsetoodete täiustamiseks. Tavapärastel arvutitel on praegu raske ennustada molekulide kvantkeemilist dünaamikat, mis on ravimite väljatöötamisel oluline kitsaskoht. Uute kvantlahenduste teerajaja loomisega ja täpsete kvantsimulatsioonide algoritmide väljatöötamisega loodab meeskond oluliselt parandada fotoaktiivsete keemiliste reaktsioonide modelleerimist.

Need reaktsioonid toimuvad nii kiiresti, et neid ei saa reaalajas jälgida, mistõttu on nende mehhanismide mõistmine ja uurimine raskendatud. Kasutades analoogseid kvantsimulatsioone, saavad teadlased neid protsesse 100 miljardit korda aeglustada, et neid täpselt jälgida ja analüüsida. Töörühm avaldas hiljuti uuringu, mis näitab kvantsimulatsiooni märkimisväärset aeglustumist.

Multidistsiplinaarne meeskond, mida juhivad dr Tingrei Tan, dotsent Ivan Kassal ja professor Pablo Fernandez Peñas, püüab koondada kvanttehnoloogia, keemia ja meditsiiniuuringute alased teadmised, et tulla toime nende keeruliste väljakutsetega. Nende uurimistöö võib viia täiesti uue lähenemisviisini haiguste mõistmisel ja ravimisel, samuti uuenduslike molekulide kujundamisel meditsiiniliste rakenduste jaoks.

Kvanttehnoloogia on alles algusjärgus, kuid sellel on lubadus muuta revolutsiooni erinevates valdkondades, sealhulgas ravimite disainis, materjaliteaduses ja krüptograafias. Sydney Ülikool oma laiaulatusliku ja maailmatasemel uurimisvõimalusega on selle uurimistöö läbiviimiseks ideaalne asutus.

FAQ:

K: Mis on Quantum for Bio (Q4Bio)?

V: Q4Bio on programm, mille eesmärk on inimeste tervises kasutatavate kvanttehnoloogia rakenduste tuvastamine, arendamine ja demonstreerimine.

K: Mis on Sydney ülikooli Q4Bio uurimistöö põhirõhk?

V: Uurimisrühm on keskendunud kvanttehnoloogia kasutamisele uute molekulide väljatöötamiseks nahavähi raviks ja päikesekaitsetoodete täiustamiseks.

K: Miks on kvanttehnoloogia ravimite väljatöötamisel oluline?

V: Kvanttehnoloogia suudab täpselt ennustada molekulide kvantkeemilist dünaamikat, mis on ravimite väljatöötamise kriitilise tähtsusega komponent, millega tavapärased arvutid hädas on.

K: Mis on analoogsed kvantsimulatsioonid?

V: Analoogkvantsimulatsioonid võimaldavad teadlastel aeglustada protsesse 100 miljardit korda, et jälgida ja uurida reaktsioone, mis toimuvad liiga kiiresti, et neid reaalajas jälgida.

K: Kuidas võiks see uurimus mõjutada meditsiinivaldkonda?

V: Uuringud võivad viia uute lähenemisviisideni haiguste mõistmisel ja ravimisel, samuti uuenduslike molekulide väljatöötamiseni meditsiiniliste rakenduste jaoks.

K: Miks sobib Sydney ülikool selle uuringu jaoks hästi?

V: Sydney ülikoolil on maailmas üks laiemaid ja sügavaimaid kvanttehnoloogia programme koos maailmatasemel kvantteooria, riistvara ja tarkvaraarenduse asjatundjatega.