Qualcommi uued Snapdragoni protsessorid hõlmavad uuendusi ja väljakutseid

Qualcomm tutvustas oma uusimaid mobiilprotsessoreid Snapdragon 8 Gen 3 ja Snapdragon 7 Gen 3, tuues esile põnevaid edusamme valdkondades, kus on vaja täiendavaid täiustusi. Xiaomi Xiaomi 14 Pro esitleb Snapdragon 8 Gen 3, mis pakub märkimisväärseid jõudluse täiustusi, kuid suurendab energiatarbimist. Teisest küljest näitab Snapdragon 7 Gen 3 kiibistik oma eelkäijatega võrreldes vaid tagasihoidlikku jõudlust.

Snapdragon 8 Gen 3 SoC paistab silma keeruka konfiguratsiooniga, mis sisaldab ühte peamist südamikku, viit jõudlustuuma ja kahte tõhusat tuuma. Kui voolutarve vati kohta on võrreldes eelmise Snapdragon 28 Gen 8 Plus mudeliga kasvanud 2 protsenti, siis efektiivsus on langenud 11 protsenti. Qualcomm on aga tulevaste täiustuste suhtes optimistlik, kuna ootab oma Snapdragon X Elite platvormi, mis sisaldab sülearvutitele mõeldud kiipe ja uuenduslikke Oryoni tuumasid.

Seevastu Snapdragon 7 Gen 3 kiibistik parandab tehisintellekti jõudluse tõhusust, tõotab paremaid mobiilseid mängukogemusi tänu parematele tehisintellekti võimalustele ja tõhusale energiakasutusele ülesannete lõikes. Paketis on ka suurepärased kaamerafunktsioonid ja tipptasemel ühenduvusfunktsioonid, sealhulgas täiustatud Wi-Fi ja Bluetoothi ​​värskendused. Sellised kaubamärgid nagu HONOR ja vivo avaldavad selle protsessori toitega seadmed selle kuu lõpus.

Kuigi Snapdragon 7 Gen 3 näitab Geekbenchis vanema Snapdragon 7 Gen 1 võrreldes mõningaid täiustusi, on veel ruumi tarkvara optimeerimiseks, et jõudlust veelgi suurendada. Näiteks saavutas uue kiibistikuga varustatud Honor 100 ühetuumalise tulemuse 1,139 ja mitmetuumalise tulemuse 3,375. Need tulemused on vaid veidi paremad kui tema eelkäijal Honor 90-l, mis sai ühetuumalise testi puhul 1,119 ja mitmetuumalise testi puhul 3,261.

Tulevikku vaadates on Qualcomm oma järgmise põlvkonna kiibikomplektide suhtes positiivselt meelestatud, eriti seoses Snapdragon X Elite platvormi Oryoni tuumade potentsiaaliga, mis võib luua tulevaste seadmete jõudluse ja tõhususe jaoks uued etalonid. Tehnoloogia arenedes jätkab Qualcomm piiride nihutamist, luues aluse innovatsioonile mobiilses töötlevas tööstuses.

FAQ

1. Millised on Snapdragon 8 Gen 3 ja Snapdragon 7 Gen 3 protsessorite põhifunktsioonid?

Snapdragon 8 Gen 3 protsessoril on üks põhituuma, viis jõudlustuuma ja kaks tõhusat tuuma. Snapdragon 7 Gen 3 protsessor keskendub tehisintellekti jõudluse tõhususele, lubades paremaid mängukogemusi ja täiustatud ühenduvusfunktsioone.

2. Kas Snapdragon 8 Gen 3 protsessor on mures?

Kuigi Snapdragon 8 Gen 3 protsessor pakub olulisi jõudluse täiustusi, on energiatarbimine võrreldes eelkäija Snapdragon 8 Gen 2 Plus mudeliga märgatavalt suurenenud. Qualcomm töötab aga aktiivselt oma Snapdragon X Elite platvormi tulevaste täiustuste kallal.

3. Kuidas on Snapdragon 7 Gen 3 kiibistik võrreldes eelkäijatega?

Snapdragon 7 Gen 3 kiibistik näitab jõudluse osas vaid mõningaid täiustusi võrreldes vanema Snapdragon 7 Gen 1 kiibistikuga. Tarkvara optimeerimine võib olla võtmetegur selle võimaluste edasiseks täiustamiseks.

4. Millised kaubamärgid peaksid välja laskma Snapdragon 7 Gen 3 kiibistikul töötavad seadmed?

Sellised kaubamärgid nagu HONOR ja vivo toovad eeldatavasti turule Snapdragon 7 Gen 3 kiibistikuga seadmed hiljem sel kuul, pakkudes täiustatud AI-võimalusi, täiustatud mängukogemust ja täiustatud ühenduvusfunktsioone.