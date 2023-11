Tutvustame pTroni uusimaid nutikellasid: stiili ja funktsionaalsuse täiuslik süntees

Tunnustatud tehnoloogiabränd pTron avalikustas hiljuti kaks tipptasemel nutikella, et rahuldada India tehnoloogiateadlikku turgu. Nendel tipptasemel seadmetel, nimelt Reflect MaxPro ja Reflect Flash, on palju erakordseid funktsioone, mis kindlasti tarbijaid võluvad. Vaatame lähemalt, mida need tähelepanuväärsed nutikellad pakuvad.

Kaasahaarav ekraan Nutikellal Reflect MaxPro on vapustav 2.01-tolline HD-ekraan, mille värskendussagedus on 60 Hz, sukeldudes kasutajad elavasse visuaali. Samal ajal on Reflect Flashil veidi väiksem 1.32-tolline ekraan, mis pakub kompaktset, kuid elegantset vaatamiskogemust. Mõlemal seadmel on 2.5D kumer klaas klanitud ja sujuva välimuse tagamiseks ning maksimaalne heledus 600 niti, mis tagab hõlpsa loetavuse isegi eredas päikesevalguses.

Terviklik treeningu jälgimine pTron mõistab tervisliku eluviisi olulisust, mistõttu Reflect MaxPro ja Reflect Flash nutikellad eelistavad fitnessi jälgimist. 8 aktiivse spordirežiimi ja integreeritud tervisekomplektiga saavad kasutajad hõlpsalt jälgida oma pulssi, vererõhku, SpO2 taset, unemustreid, sammude arvu, põletatud kaloreid ja läbitud vahemaad. Püsige motiveeritud ja saavutage oma terviseeesmärgid nende hindamatute funktsioonide abil.

Võrratu vastupidavus Mõlemad nutikellad, mis on varustatud IP68 reitinguga, on ehitatud vastu pidama aktiivse elustiili karmidele. Need pakuvad erakordset veekindlust mageveekeskkonnas kuni 1.5 meetri sügavusel 30 minuti jooksul. Olenemata sellest, kas sulistate basseinis või langete ootamatu vihmasaju kätte, võite olla kindel, et teie nutikell jääb vigastamata ja tegutsemisvalmis.

Sujuv ühenduvus Bluetooth v5.0 funktsiooni abil saate hõlpsalt ühendust sõprade, pere ja kolleegidega. Nii Reflect MaxPro kui ka Reflect Flash nutikellad on varustatud sisseehitatud mikrofoniga, mis võimaldab sujuvalt helistada otse randmelt. Kogege kristallselget helikvaliteeti ja nautige käed-vabad suhtluse mugavust kõikjal, kuhu lähete.

Pikem aku Reflect MaxPro lubab ühe laadimisega muljetavaldavat 5-päevast kasutusaega koos kuni 15-päevase ooteajaga. Samal ajal pakub Reflect Flash 10-päevast ooteaega, tagades katkematu funktsionaalsuse kogu teie igapäevase rutiini jooksul. Lisaks kasutavad nutikellad magnetilise laadimise tehnoloogiat, mis võimaldab täielikku laadimist vaid 3 tunniga.

Lisaomadused Lisaks põhifunktsioonidele pakuvad Reflect MaxPro ja Reflect Flash nutikellad hulgaliselt lisafunktsioone, mis parandavad kasutajakogemust. Sünkroonige sujuvalt oma kontakte, saage reaalajas sotsiaalmeedia märguandeid, juhtige nutitelefoni kaamerat eemalt ja nautige häälabilise toe mugavust. Muud tähelepanuväärsed funktsioonid hõlmavad tõstmise ja äratamise funktsioone, ilmaennustusi, otsimis-vaatamisfunktsiooni ja palju muud.

Nutikellade Reflect MaxPro ja Reflect Flash kasutuselevõtuga on pTron taas seadnud kantavate tehnoloogiate tööstuse uuenduste etaloni. Kogege täiuslikku stiili ja funktsionaalsuse sünteesi, mis on kapseldatud nendesse tähelepanuväärsetesse ajanäitajatesse.

FAQ

1. Kas need nutikellad saavad jälgida minu treeninguid?

Jah, nii Reflect MaxPro kui ka Reflect Flash nutikellad pakuvad 8 aktiivset spordirežiimi ja kõikehõlmavat tervisekomplekti teie treeningute jälgimiseks.

2. Kas need nutikellad on veekindlad?

Tõepoolest, nendel nutikelladel on IP68 reiting, mis tagab veekindluse magevees kuni 1.5 meetri sügavusel 30 minuti jooksul.

3. Kui kaua aku vastu peab?

Reflect MaxPro pakub täislaadimisel 5 päeva kasutusaega ja 15 päeva ooteaega. Samal ajal pakub Reflect Flash ooteaega kuni 10 päeva.

4. Kas ma saan nende nutikelladega helistada?

Absoluutselt! Mõlemad nutikellad on varustatud Bluetooth v5.0 ja sisseehitatud mikrofoniga, mis võimaldab mugavalt helistada.

5. Milliseid funktsioone need nutikellad veel pakuvad?

Need nutikellad pakuvad hulgaliselt funktsioone, sealhulgas kontaktide sünkroonimine, sotsiaalmeedia märguanded, kaamera kaugjuhtimispult, häälassistendi tugi ja palju muud.