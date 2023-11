Indigo ketas: uute seikluste ja väljakutsete vallandamine Pokémonis Scarlet ja Violet

Uue seikluse alustamine Pokémoni maailmas on alati erutav, eriti kui tutvustatakse uusi laiendusi. Nii on see Indigo Diski puhul, mis on Pokémon Scarlet ja Violet jaoks väga oodatud teine ​​DLC. Lõppmängu DLC-na peavad mängijad esmalt läbima nii Scarleti kui ka Violeti peamised süžeed ning The Teal Mask, enne kui saavad juurdepääsu sellele põnevale uuele sisule.

Indigo Disk viib treenerid kütkestavasse Blueberry Academysse, mis on tunnustatud Naranja akadeemia sõsarkool. See täiesti uus ala pakub hulgaliselt põnevaid kogemusi, alates vanade sõpradega taaskohtumisest kuni värske näoga treeneritega kohtumiseni. Justkui sellest veel vähe oleks, on mängijatel ka võimalus nende treenerite vastu võidelda ja isegi jäädvustada uusi ja tuttavaid Pokémoni liike, mis akadeemia laialivalguvat terariumi ringi rändavad.

Terarium on aukartustäratav Blueberry Academy rajatis, mis on loodud mitmekesise keskkonna kopeerimiseks, alates troopilistest randadest kuni külmunud tundrateni. See elav elupaik on koduks hämmastavale hulgale Pokémonidele, sealhulgas eelmiste põlvkondade alustajatele. Selle kohtumise muudab veelgi põnevamaks see, et need Pokémonid käituvad autonoomselt ega piirdu professorite pakutavate Poké pallidega. See on võimalus olla tunnistajaks nende käitumisele hoopis teises valguses.

Kuid Pokémoni püüdmine on alles seikluse algus Terariumis. Indigo Disk ei tutvusta mitte ainult uusi arenguid ja lummavaid Paradox Pokémone, nagu Archuladon, Raging Bolt ja Iron Crown. Samuti tervitab see arvukalt naasvaid Pokémone, mis ulatuvad palju kaugemale vanemate alustajate tagasitulekust. Kuigi täpne arv jääb saladuseks, võite olla kindel, et nende kõigi jäädvustamine pakub tohutut väljakutset isegi kõige pühendunumatele koolitajatele.

Ometi on see Terarium ise see, mis paljude jaoks vastupandamatult võlub. See laiaulatuslik asukoht pakub muljetavaldava ulatusega ja üksikasjalikku tähelepanu detailidele lõputuid uurimisvõimalusi. Ehkki konkreetsed detailid jäävad varjatuks, tõotab selle kaasahaarava keskkonna tohutu ulatus võluda igat liiki treenijaid.

Peale kütkestava Terariumi asub Blueberry Academy akadeemiline pool. Koolitajatel on võimalus osaleda tundides, millest igaühel on praktiline lähenemine haridusele. Olles tunnistajaks ühele Terariumis peetud tunnile, leidsin end ülesandeks jäädvustada Alolan Pokémon. Alolan Grimer ja Alolan Exeggutor käes, naasin võidukalt, jättes teised maha nende soovimatute kodutöödega.

Muidugi on lahingud Pokémoni kogemuse lahutamatu osa ja Blueberry Academy soosib topeltlahinguid. See lisab taktikaliste otsuste tegemise ja meeskonna loomise täiendava kihi, tagades, et treenerid on valmis laskma valla kaks Poké palli, kui nad vastandlike treeneritega kokku puutuvad. Lahingud, milles ma The Indigo Diskiga koos oldud ajal osalesin, osutusid meeldejäävaks ja väljakutseid pakkuvaks, pannes pidevalt proovile oma meeskonnajuhtimise oskused, arusaamine tüüpide sobitamisest ja käiguvalikust.

Kui vundament on rajatud, on aeg panna oma väärtus Eliitnelja vastu proovile. Enne Eliitneliku liikmetele otse väljakutse esitamist peavad treenerid läbima takistusrada meenutava Elite Triali. Olles tunnistajaks Amaryse katsumusele, sõites läbi õhuringide Koraidoni või Miraidoniga, meenusid mulle Spyro the Dragon põnevad takistused. See värskendav pööre süstib elevust enne iga Elite Four lahingut, luues aluse intensiivseks Pokémon-on-Pokémoni võitluseks.

Kuigi ma ei väljunud kohtumisest Amarysega võitjana, õhutas see minu otsustavust naasta The Indigo Diski juurde. Rohkem kui 230 uut ja naasvat Pokémonit, mida avastada ja jäädvustada, lummava Terariumiga, mida uurida, ja võimsate treeneritega, kellele väljakutseid esitada, võib kindlalt öelda, et The Indigo Disk pakub kõikehõlmavat mängujärgset sisu, mida Pokémoni fännid ihkavad. Mina näiteks ootan pikisilmi oma kordusmatši ja olen juba sukeldunud tagasi Pokémon Scarleti maailma. Seiklused jätkuvad ja võimalused on lõputud.