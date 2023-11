Pokémon GO musta reede allahindlus pakub treeneritele topeltboonusmünte

Pokémon GO avalikustas hiljuti selle aasta musta reede müügi põnevad üksikasjad. Koolitajatel on võimalus kahekordistada oma boonus PokéCoine, ostes ametlikust Pokémon GO veebipoest rohkem kui 20 USD-d. See eksklusiivne pakkumine võimaldab mängijatel osta PokéCoine väljaspool tavalist rakendusesisest poodi, teenides samal ajal ostu eest täiendavaid boonusmünte.

Kuigi uudised võivad tunduda ahvatlevad, on oluline märkida, et topeltboonusmündid ei tähenda sama hinna eest topeltsuuruse kimbu saamist. Selle asemel kahekordistab Niantic Pokémon GO veebipoe kaudu tehtud ostude eest antavaid boonusmünte.

Hindade ja võrdluste valgustamiseks oleme uurinud Horvaatias tavalises veebipoes, rakendusesiseses poes, saadaolevaid komplekti hindu. Pidage meeles, et hinnad võivad teie piirkonnast olenevalt Nianticu piirkonnaspetsiifilise hinnakujunduse tõttu erineda.

Saadaolevate komplektide ülevaatamisel on ilmne, et musta reede pakkumised pakuvad suuremate komplektide ostmisel mõningaid eeliseid. Siiski ei pruugi need olla nii tähelepanuväärsed, kui oodatud. Kui võrrelda suuri 2500 mündi, 5200 mündi ja 14500 7 mündi komplekte, siis tavalised veebipoe komplektid on umbes 13.5% odavamad kui mängusisesed komplektid. Samal ajal näitavad musta reede paketid keskmiselt XNUMX% säästu võrreldes samaväärsete mängusiseste komplektidega.

Üldiselt, kui otsustate seda müüki ära kasutada, võite sõltuvalt valitud komplektist säästa 12–14.3%.

Arvestades neid järeldusi, võib kindlalt öelda, et need musta reede pakkumised ei pruugi olla nii mõtlemapanevad, kui mõned tarbijad on hakanud eeldama. Kui te ei vaja kiiresti PokéCoine, võib olla mõistlik see müük vahele jätta. Kui soovite siiski ostu sooritada, võite olla kindel, et pakutavate kimpude suuruste allahindlused ei erine oluliselt.

FAQ:

K: Kuidas saavad treenerid Pokémon GO musta reede müügist kasu?

V: Koolitajad saavad Pokémon GO veebipoe kaudu kahekordistada oma boonus-PokéCoine iga ostu kohta, mis on üle $20 USD.

K: Kas musta reede pakettide hinnad on kogu maailmas samad?

V: Ei, Niantic kasutab piirkonnaspetsiifilist hinnakujundust, seega võivad hinnad teie riigist olenevalt erineda.

K: Kuidas on Black Friday paketid võrreldavad tavaliste veebipoe ja rakendusesiseste paketidega?

V: Tavalised veebipoe komplektid on keskmiselt 7% odavamad kui mängusisesed komplektid, samas kui Black Friday komplektid pakuvad umbes 13.5% säästu.