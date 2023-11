PlayStationi portaal: teine ​​​​ekraanikogemus PS5 jaoks

Kas otsite uut viisi oma PlayStation 5 mängukogemuse täiustamiseks? Otsige PlayStationi portaalist kaugemale. See uuenduslik seade on kiiresti muutunud PlayStationi fännide jaoks kohustuslikuks esemeks, pakkudes teist ekraanilahendust, mis võimaldab mängida oma lemmikmänge mugavalt diivanilt või voodilt.

Kuigi esialgne reaktsioon PlayStationi portaalile võis olla leebe, on piiratud laovarude tase tekitanud mängijate seas hullumeelsust ning nüüd tahavad kõik innukalt oma käed külge panna. Meie arvustus seadme kohta annab sellele kindla hinnangu 8/10, rõhutades selle kasulikkust PS5 teise ekraanikaaslasena. Siiski väärib märkimist, et Bluetoothi ​​ja Interneti-brauseri puudumine piirab selle funktsionaalsust väljaspool kodu.

Kuid ärge kartke, sest Sony on kinnitanud, et PlayStationi portaal on Ühendkuningriigis taas saadaval alates 22. novembrist. See uudis on toonud leevendust neile, kes on pikisilmi selle kättesaadavust oodanud. Laovarude värskenduste saamiseks jälgige kindlasti Twitteris @IGNUKDeals.

Niisiis, mis täpselt on PlayStationi portaal ja kuidas see teie mängukogemust täiustab? PlayStationi portaal, mille hind on 199.99 naela, on PS5 jaoks spetsiaalne teise ekraaniga seade. See võimaldab teil sujuvalt oma mänguseanssi jätkata isegi siis, kui telerit kasutab keegi teine. Ükskõik, kas lebate diivanil või lõõgastute voodis, see kompaktne ja kaasaskantav seade tagab, et te ei pea kunagi oma mänguseiklustest ilma jääma.

Pühadehooaja lähenedes on PlayStationi portaal muutunud populaarseks valikuks neile, kes on hiljuti PS5-le investeerinud. Selle mitmekülgsus ja mugavus muudavad selle ideaalseks kaaslaseks teie uue läikiva konsooli jaoks. Hankige üks kohe, et maksimeerida oma mängunaudingut sellel pühadel.

KKK

Mis on PlayStationi portaali hind?

PlayStationi portaali hind Ühendkuningriigis on 199.99 naela.

Millal PlayStationi portaal taas laos on?

Sony kinnitas, et PlayStationi portaal on Ühendkuningriigis taas laos alates 22. novembrist.

Kas PlayStationi portaalil on Bluetooth ja Interneti-brauser?

Ei, PlayStationi portaalil pole Bluetoothi ​​ega Interneti-brauserit, mis piirab selle kasutamist väljaspool kodu.

Kust saab PlayStationi portaali osta?

PlayStationi portaali saate osta erinevatelt Ühendkuningriigi jaemüüjatelt. Värskeima teabe saamiseks jälgige Twitteris @IGNUKDealsi aktsiavärskendusi.