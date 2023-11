Sony lisab PlayStation Plusi kataloogi vastuolulise mängu

Sony on hiljuti pälvinud kriitikat viimastel kuudel PlayStation Plusi teenusesse lisatud kahvatute pealkirjade pärast. Näib aga, et ettevõte on astunud julge sammu, lisades oma 2023. aasta kataloogi palju arutelu tekitanud mängu The Lord of the Rings: Gollum.

See otsus on tekitanud mängijate seas vastakaid reaktsioone. Kui mõned on täienduses pettunud, leiavad teised vastuolulises valikus huumorit. Vaid paar kuud tagasi mais ilmunud The Lord of the Rings: Gollum ei suutnud mängijatele muljet avaldada oma tähelepanuväärsete missioonide, ebainspireeriva visuaalide ja korduva mänguviisiga. Pole üllatav, et sellel on praegu Steami reiting "enamasti negatiivne".

Mängu ümbritsev kriitika oli nii tõsine, et isegi selle arendaja Daedalic Entertainment tundis end sunnitud avaldama avalduse, milles vabandas puuduste pärast. Vahetult pärast mängu väljaandmist seisis arendusstuudio seiskamas ja otsustas keskenduda selle asemel avaldamisele.

Kuna 2023. aasta aasta mängu kandidaadid kütavad mängumaastikku, ei saa The Lord of the Rings: Gollum tõenäoliselt mingeid tunnustusi. Selle nõrk jõudlus ja negatiivne vastuvõtt muudavad selle PlayStation Plusi kataloogi märkimisväärseks täienduseks.

Seotud uudistes võivad mängijad oodata eelseisvat seiklusmängu nimega Sõrmuste isand: Tales of the Shire. Kombineerides elemente populaarsetest mängudest nagu Stardew Valley ja armastatud Keskmaa universum, peaks see mäng ilmuma 2024. aastal. Loodetavasti pakub see Sõrmuste isanda frantsiisi fännidele köitvamat ja nauditavamat kogemust.

Korduma kippuvad küsimused

