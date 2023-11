SUNY Oswego uuendatud planetaariumiga avanevad uued võimalused

SUNY Oswego Shinemani planetaarium on hiljuti läbinud märkimisväärseid uuendusi ja uuendusi, mille tulemuseks on laiendatud tehnoloogia, parem kasutuslihtsus ja paremad õppimisvõimalused õpilastele, kes õpivad astronoomia kõrvaleriala. Üle aasta tagasi alanud uuendusprotsessi eesmärk oli kõrvaldada planetaariumi eelmise tarkvara Starry Night piirangud.

Planetaariumi direktori ja SUNY Oswego füüsika dotsendi Natalia Lewandowska juhendamisel algas uuendusteekond Pennsylvanias Chadds Fordis asuva töökoja külastamisega. Seminari käigus selgus, et Starry Nighti taga oleva ettevõtte Spitz Inc. omandas teine ​​planetaariumiettevõte Cosm, mille tulemusel lõpetati Starry Night ning võeti kasutusele uus ja täiustatud tarkvarasüsteem Digistar.

Tänu Shineman Endowed Fundi heldele toetusele hõlmasid planetaariumiuuendused mitte ainult uut tarkvara, vaid ka vajalikku arvutiriistvara ja uuendatud Windowsi iteratsioone. Lewandowska selgitas, et kogu planetaarium töötab nüüd kahel äsja vahetatud arvutil, milles töötab Digistar 7.

Digistar 7 kasutuselevõtt peegeldab tehnoloogia kiiret arengut. Selle pidevad täiendused pakuvad uusi funktsioone ja võimalusi, sealhulgas võimalust ühendada planetaarium esimest korda Internetiga. See ühenduvus võimaldab Spitz Inc.-i tehnikutel planetaariumi tarkvarale võrgus juurdepääsu kaudu kaugjuhtimisega lahendada mis tahes probleeme või tõrkeid.

Veebiühendus hõlbustab ka koostööd ja keerukust planetaariumietenduste loomisel. Digistar 7 pakub juurdepääsu kogukonna loodud varade ja ajakohaste rahvusvaheliste astronoomiliste andmete pilvepõhisele andmebaasile, mis võimaldab dünaamilisi ja uuenduslikke esitlusi. Õpilased saavad nüüd Linnuteed näha erinevates valgusspektrites, näiteks gammakiirtes, võimaldades taevanähtusi kaasahaaravamalt ja terviklikumalt mõista.

Need edusammud on käivitanud SUNY Oswego õpilaste jaoks uute õppimisvõimaluste väljatöötamise. Planetaariumikursuse kasutuselevõtu plaanid järgmise aasta sügisel võimaldavad õpilastel õppida oma saadete loomise keerukust. See kursus on eriti kasulik neile, kes omandavad astronoomia kõrvaleriala.

SUNY Oswego planetaariumid on säilitanud ülikooli kogukonna teenindamise pärandit alates 1960. aastatest. Kaasades tipptehnoloogiat ja soodustades astrofüüsikahuviliste koostööd, jätkab uuendatud Shinemani planetaarium seda traditsiooni, suunates õpilasi astronoomiliste uuringute põnevatele uutele piiridele.

