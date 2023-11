Uus artikkel: Soolise võrdõiguslikkuse edendamine videomängutööstuses

Videomängutööstus on oma loomisest saati teinud pika tee – sellised ikoonilised tegelased nagu Zelda, Lara Croft, Princess Peach ja Samus Aran on mängijaid kogu maailmas köitnud. Vaatamata tehtud edusammudele on siiski masendav tõdeda, et mõned on endiselt veendunud, et selles valdkonnas domineerivad mehed. Hiljutine poleemika, mis puudutas PC Gamerit, toob esile jätkuva probleemi, mille kohaselt naised on mängudes tähelepanuta jäetud ja alaesindatud.

PC Gamer andis välja ajakirja, mis tähistab oma 30-aastast eksisteerimist ja sisaldab intervjuusid endiste toimetajate ja töötajatega. Siiski märkasid lugejad peagi, et viimase kolme aastakümne jooksul väljaandes töötanud naised puudusid. Arusaadavalt väljendasid mänguringkondade naised oma pettumust veebis, otsides üksteiselt tuge ja solidaarsust. PC Gameri peatoimetaja Phil Savage tunnistas viga ja vabandas, tunnistades naiste ebaproportsionaalset esindatust mängumeedias.

Kahjuks pole sellised juhtumid üksikud. Videomängutööstust on pikka aega kritiseeritud soolise mitmekesisuse puudumise pärast. Värske küsitluse kohaselt on 61 protsenti mängude töötajatest mehed, videomängude peategelastest aga 79 protsenti mehed. Lisaks jäetakse naised sageli suurtest tööstusüritustest ja esitlustest välja, mis jätkab meeste domineerivat keskkonda.

Niisiis, mis on lahendus? Naised, nagu videomängude arendaja ja mitmekesisuse eestkõneleja Jay Justice, väidavad, et ebaõiglasest süsteemist kasu saanud meeste jaoks on oluline võtta aktiivne roll soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. See hõlmab sõnavõttu, kui nad on tunnistajaks tõrjutud sugupoolte tõrjumisele, võrdse tasu pooldamist ning kvalifitseeritud naistele ja mittebinaarsetele isikutele võimaluste soovitamist. Diskrimineerimisele tuleb aktiivselt vastu astuda ja selle kõrvaldada, kuid see nõuab kogu tööstuse ühiseid jõupingutusi.

Samuti peavad ettevõtted tegema enamat kui tegema ebamääraseid avaldusi. Suhtekorraldusspetsialist ja Twitchi striimija SailorTabbyCat rõhutab, kui oluline on võtta käegakatsutavaid meetmeid, et lahendada probleeme, millega seisavad silmitsi naised ja mittebinaarsed isikud, eriti need, kes on pärit marginaliseeritud kogukondadest. On vaja luua tervitatav ja kaasav keskkond, mis edendab nende andeid ja panust.

Naismänguajakirjanikuna olen olnud tunnistajaks takistustele, millega naised silmitsi seisavad. Kuigi mõned meeskolleegid mõtlevad hästi, tuleb teha rohkem. Sellesse ajalooliselt meeste domineeritud ruumi sissemurdmine nõuab müra tekitamist ja status quo vaidlustamist. Tööstus peab aktiivselt püüdma kaasata naisi paneelidesse, stuudiotesse ja märkimisväärsetesse nimekirjadesse, pakkudes neile tunnustust ja võimalusi, mida nad väärivad.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine videomängutööstuses nõuab ühiseid jõupingutusi. Tööstusel on aeg tunnustada naiste väärtuslikku panust ja tagada neile võrdsed võimalused oma andeid näidata. Tehkem koostööd, et luua kaasavam ja mitmekesisem mängukogukond, mis hõlmab kõigi inimeste loovust ja oskusi, sõltumata nende soost.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Miks on sooline võrdõiguslikkus videomängutööstuses oluline?

Sooline võrdõiguslikkus on videomängutööstuses ülioluline tagamaks, et kõigil on võrdsed võimalused selles valdkonnas töötada ja areneda. See soodustab vaatenurkade, ideede ja loovuse mitmekesisust, mis viib kaasavamate ja esinduslikumate mängudeni. See võimaldab luua ka tervitatavamat ja mitmekesisemat mänguringkonda, kus erineva taustaga mängijad tunnevad end nähtuna ja kaasatuna.

2. Kuidas saavad mehed mängus soolist võrdõiguslikkust toetada?

Mehed saavad mängudes soolist võrdõiguslikkust toetada, astudes üles tõrjutuse ja alaesindatuse vastu, propageerides võrdset palka ja võrdseid võimalusi ning soovitades ja edendades aktiivselt kvalifitseeritud naisi ja mittebinaarseid indiviide. Oluline on tuvastada süsteemsed eelarvamused ja aktiivselt tegutseda nende kõrvaldamise nimel.

3. Milliseid meetmeid saavad ettevõtted soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ette võtta?

Ettevõtted saavad astuda käegakatsutavaid samme soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, luues kaasavaid poliitikaid ja tavasid, mitmekesistades oma tööjõudu ja tagades võrdsed võimalused karjääri edendamiseks. Samuti peaksid nad aktiivselt otsima paneelide, intervjuude ja esitluste jaoks erinevaid hääli ning pakkuma naistele ja mittebinaarsetele isikutele turvalist ja toetavat keskkonda.

4. Kuidas saab mänguringkond soolise võrdõiguslikkuse edendamisse kaasa aidata?

Mängukogukond saab aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, toetades ja võimendades naiste ja mittebinaarsete isikute häält, vaidlustades seksistlikku ja naistevihkajat käitumist ning luues kaasavaid ruume, kus igaüks tunneb end austatuna ja väärtustatuna. Mängukogukonnad peaksid aktiivselt töötama kogukonnas eksisteerivate sooliste stereotüüpide ja eelarvamuste kaotamise nimel.