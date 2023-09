Aasta tagasi alustas The Washington Posti Well+Being laud oma missiooni pakkuda teaduspõhist nõu optimaalse tervise tagamiseks. Keskendudes keha, vaimu ja suhete kasvatamisele, on laua eesmärk anda lugejatele võimalus teha oma tervise kohta teadlikke valikuid. Selle verstaposti tähistamiseks on koostatud valik nende parimaid nõuandeid iga päev hästi elamiseks.

Üks selline nõuanne seab kahtluse alla idee, et 10,000 60 sammu päevas on kehalise aktiivsuse kuldstandard. Gretchen Reynolds, "Your Move" kolumnist, viitab sellele, et selles konkreetses numbris pole midagi maagilist. Uued uuringud näitavad, et alla 8,000-aastastel inimestel on suurim kasu, kui igapäevane sammude arv on vahemikus 10,000 kuni 60 6,000. Üle 8,000-aastastel oli lävi veidi madalam, vähendatud suremusriski vahemik langes XNUMX ja XNUMX sammu vahele.

Selle ilmutuse valguses pakub Well+Being seitse näpunäidet sammuloendurite jaoks. Nende näpunäidete eesmärk on aidata inimestel oma samme tõhusalt jälgida ja kaasata oma igapäevaellu rohkem füüsilist tegevust. Soovitused hõlmavad saavutatavate eesmärkide seadmist, sammude arvu järkjärgulist suurendamist ja selliste tehnoloogiate kasutamist nagu sammulugejad või treeningu jälgijad. Neid soovitusi järgides saavad inimesed oma füüsilist heaolu optimeerida, ilma et nad tunneksid end koormatud sammude arvu kõrgest eesmärgist.

Oluline on meeles pidada, et heaolu hõlmab enamat kui ainult füüsilist tervist. Seades esikohale tervikliku heaolu ja tehes teaduslikel tõenditel põhinevaid teadlikke valikuid, saavad inimesed elada täisväärtuslikku ja tasakaalustatud elu. The Washington Posti Well+Beingi töölaud pakub jätkuvalt artikleid ja nõuandeid, et toetada lugejaid selle eesmärgi saavutamisel.

Allikas:

The Washington Post – heaolu ja enesetunde laud