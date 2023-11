By

Oodatud Oppo Reno 11 ja Reno 11 Pro jõuavad lõpuks Hiina turule 23. novembril. Need Oppo lipulaevad on tekitanud palju kõmu ja fännid on pikisilmi oodanud nende väljaandmist. Enne ametlikku avalikustamist ilmusid Oppo Reno 11 seeria telefonid China Telecomi veebisaidile, paljastades nende hinnad ja peamised tehnilised andmed.

China Telecomi veebisaidil oleva loendi kohaselt töötab Oppo Reno 11 Pro Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, mis tagab välkkiire jõudluse. Mõlemad seeria mudelid töötavad eeldatavasti uusimal Android 14-põhisel ColorOS 14-l, pakkudes kasutajatele täiustatud ja kasutajasõbralikku kogemust.

Kaameravõimaluste osas on nii Oppo Reno 11 kui ka Reno 11 Pro kolmekordne tagumine kaamera, mis koosneb 50-megapikslisest põhikaamerast, 8-megapikslisest ülilai kaamerast ja 32-megapikslisest telekaamerast. Neile, kes armastavad selfisid teha, peaksid mõlemal mudelil olema 32-megapiksline esikaamera.

Kuuldavasti töötab Oppo Reno 11 võimsa MediaTek Dimensity 8200 SoC-ga, Oppo Reno 11 Pro puhul on aga Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. Need spetsifikatsioonid lubavad sujuvat ja tõrgeteta kasutuskogemust, olgu selleks siis multitegumtöö või nõudlike rakenduste käitamine.

Hinna osas peaks Oppo Reno 11 hind olema 2799 CNY (ligikaudu 32,000 8 Rs) 256 GB muutmälu + 11 GB salvestusruumi mudeli puhul. Seevastu Oppo Reno 3,999 Pro hinnasildil on 46,000 CNY (ligikaudu 12 256 Rs) 11 GB muutmälu + XNUMX GB salvestusvõimaluse eest. Need konkurentsivõimelised hinnad muudavad Oppo Reno XNUMX seeria nutitelefonide entusiastide jaoks atraktiivseks valikuks.

Oma muljetavaldavate spetsifikatsioonide ja konkurentsivõimelise hinnakujundusega on Oppo Reno 11 seeria Hiina turul silmapaistev. Olge kursis 23. novembril toimuva ametliku käivitamisega.

KKK

K: Millised on Oppo Reno 11 seeria põhispetsifikatsioonid?

V: Oppo Reno 11 ja Reno 11 Pro peaksid sisaldama vastavalt Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ja MediaTek Dimensity 8200 SoC. Mõlemad töötavad Android 14-põhises ColorOS 14-s ja neil on kolmekordne tagumise kaamera seadistus.

K: Millised on Oppo Reno 11 seeria eeldatavad hinnad?

V: Oppo Reno 11 hind on tõenäoliselt 2799 CNY (ligikaudu 32,000 8 Rs) 256 GB muutmälu + 11 GB salvestusruumi mudeli puhul, samas kui Oppo Reno 3,999 Pro võib maksta 46,000 CNY (ligikaudu 12 256 Rs) XNUMX GB muutmälu + XNUMX GB salvestusvõimalus.

K: Millal Oppo Reno 11 seeria käivitub?

V: Oppo Reno 11 seeria jõuab Hiinas turule 23. novembril.

K: Millised on Oppo Reno 11 seeria värvivalikud?

V: Tulevane Oppo Reno 11 seeria on Hiina Telecomi veebisaidi ametliku loendi kohaselt eeldatavasti saadaval fluoriidisinise, kuukivi, türkiissinise ja obsidiaani musta värvivalikuga.