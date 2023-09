Oppo Find N3 Flip on Hiinas enimmüüdud Android-telefon

Oppo nutitelefon Find N3 Flip on Hiinas kiiresti populaarsust kogunud, olles saanud enimmüüdud Android-telefoniks hinnavahemikus 6,000+ jüaani. Vaatamata karmile konkurentsile Huawei Mate 60 seeriaga, suutis Oppo saavutada eelmise põlvkonnaga võrreldes 91% müügikasvu.

Find N6,799 Flip, mille hind on 932 jüaani (~ 12 dollarit) 256 GB muutmälu ja 3 GB mälumahuga mudeli eest, on meelitanud Hiina kasutajaid, kes on nimetanud selle Wang Feng masinaks. See hüüdnimi tekkis seetõttu, et seade on korduvalt ületanud Huawei Mate 60 seeriat, sarnaselt Hiina laulja Wang Fengiga, kellel on uute albumite väljaandmisega olnud õnnetuid kogemusi.

Kuigi Oppo ei ole Find N3 Flipi kohta konkreetseid müüginumbreid avaldanud, on edu ilmne, arvestades selle domineerimist hinnasegmendis. Huawei Mate 60 seeria saavutas samuti tugeva müügi – kõigest viie päevaga müüdi miljon ühikut.

Find N3 Flip on kokkupandav klapptelefon, millel on muljetavaldavad andmed. Sellel on 6.80-tolline sisemine ekraan ja 3.26-tolline välimine ekraan, mis mõlemad kasutavad AMOLED-tehnoloogiat. Sisemisel ekraanil on paindlik disain, 1–120 Hz adaptiivne värskendussagedus ja puutetundlik diskreetimissagedus kuni 240 Hz.

Kapoti all on Find N3 Flipi toiteallikaks MediaTek Dimensity 9200 SoC, mis on ühendatud kas 12 GB muutmälu ja 256 GB salvestusruumiga või 12 GB muutmälu ja 512 GB salvestusruumiga. Sellel on 4,300 mAh aku 44 W kiirlaadimisvõimalusega ja see töötab operatsioonisüsteemil ColorOS 13.2, mis põhineb Android 13-l.

Fotograafiahuvilised hindavad Find N3 Flipi muljetavaldavat kaamerasüsteemi, mis sisaldab 50-megapikslist põhikaamerat, 32-megapikslist telekaamerat ja 48-megapikslist ülilainurkkaamerat.

Oppo Find N3 Flipi edu annab tunnistust brändi pühendumisest kvaliteedile ja uuendustele, hoolimata Huawei Mate 60 seeria konkurentsist.

Allikad:

- Ei ole tagatud.