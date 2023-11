OnePlus AI Music Studio toob uuendusliku muusikaloomingu kõigi kasutajateni

Hiina tehnoloogiagigant OnePlus, mis on tuntud oma nutitelefonide poolest, avalikustas hiljuti oma AI Music Studio – murrangulise platvormi, mis ühendab generatiivse tehisintellekti (AI) tehnoloogia muusika loomise tööriistadega. Stuudio on juurdepääsetav kasutajatele mitte ainult Indias, vaid ka ülemaailmsetel turgudel, avades muusikahuvilistele kogu maailmas uusi silmaringi.

OnePlus AI Music Studio murrab tõkked, olles kättesaadav kõigile kasutajatele, olenemata nende asukohast või seadme eelistustest. Erinevalt teistest tehnilistest toodetest, mis on piiratud konkreetsete kasutajatega, võimaldab see kaasav lähenemine kõigil, kellel on e-posti aadress, registreeruda ja alustada oma muusikavideote loomist. See välistab kasutajate vajaduse omada OnePlusi seadet, muutes selle kättesaadavaks paljudele muusikahuvilistele.

OnePlus AI Music Studio eristab teistest selle võime kohandada muusika loomist vastavalt individuaalsetele eelistustele. Kasutajad saavad valida räpi ja elektroonilise tantsumuusika (EDM) vahel, millele lisandub popmuusika. Samuti saavad nad kureerida oma soovitud muusikat, valides meeleolud, nagu rõõmus, energiline, romantiline või kurb. See kohandamine annab kasutajatele võimaluse end muusika kaudu väljendada viisil, mis vastab nende emotsioonidele.

Lisaks isikupärastatud helilugudele saavad kasutajad oma muusikavideoid veelgi täiustada, valides mitmesuguste teemade hulgast, nagu küberpunk, loodus, õppimine ja töö, reisimine või isegi valiku „AI Music Video”. See mitmekülgsus võimaldab luua visuaalselt kütkestavaid muusikavideoid, mis ühtivad kasutaja kunstilise nägemusega.

AI Music Studio mitmekülgsete võimaluste tutvustamiseks on OnePlus käivitanud kaasamisvõistluse, mis on avatud kasutajatele Indias, Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Osalejatel palutakse esitada oma muusikapalad, et võita OnePlusi toodete jaoks lunastatavaid kuponge. Konkursil valitakse välja 100 võidutööd kõigist piirkondadest, rõhutades ettevõtte pühendumust kasutajaskonna kaasamisele uuendusliku loomingu ja interaktiivsete konkursside kaudu.

Kuna konkursi tulemused selguvad lähipäevil, ootavad muusikahuvilised huviga teadaannet. OnePlusi tehisintellekti muusikastuudio mitte ainult ei demonstreeri AI potentsiaali muusika loomisel, vaid annab kasutajatele võimaluse vallandada oma loovus ja luua sügavam side muusikaga ülemaailmsel tasandil.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kas ma saan kasutada OnePlusi AI muusikastuudiot, kui mul ei ole OnePlusi seadet?

Jah, OnePlus AI Music Studio on saadaval kõigile kasutajatele, olenemata nende seadme eelistustest. Saate lihtsalt registreeruda oma e-posti aadressi kasutades ja alustada oma muusikavideote loomist.

2. Millised muusikažanrid on AI muusikastuudios saadaval?

Praegu pakub AI muusikastuudio võimalust valida räpi ja elektroonilise tantsumuusika (EDM) vahel, millele lisandub popmuusika.

3. Kas ma saan oma muusikavideoid AI Music Studios kohandada?

Absoluutselt! Pärast žanri ja meeleolu valimist saate oma muusikavideoid veelgi isikupärastada, valides mitmesuguste teemade hulgast, sealhulgas küberpunk, loodus, õppimine ja töö, reisimine, või isegi valida juhusliku või AI muusikavideo valiku.

4. Kuidas ma saan kihlusvõistlusel osaleda?

Kihlusvõistlusel osalemiseks tuleb esitada oma muusikapalad määratud tähtajaks. Konkurss on avatud kasutajatele Indias, Põhja-Ameerikas ja Euroopas ning võitjatel on võimalus võita OnePlusi toodete jaoks lunastatavaid kuponge.

5. Kas ma saan konkursile esitada mitu tööd?

Absoluutselt! Kasutajaid julgustatakse esitama konkursile mitu tööd, ainsad piirangud on solvava või sobimatu sisu vältimine ning autoriõiguse seaduste järgimine.