OnePlus Buds 3: uued juhtmevabad kõrvaklapid valmimas

Hiina elektroonikatootja OnePlus kavatseb väidetavalt oma populaarsesse OnePlus Buds tootevalikusse tuua uue täienduse. Kuigi ametlikku kinnitust veel pole, on India standardite büroo (BIS) veebisaidil ja USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) andmebaasis märgatud viiteid tulevastele kõrvaklappidele, mida kuuldavasti nimetatakse OnePlus Buds 3-ks.

Vastavalt FCC nimekirjale on OnePlus Buds 3-l 520 mAh akuümbris, millel on 4.5 W sisend ja 1.2 W väljund. Igal kõrvaklapil on eeldatavasti 58 mAh aku, mis pakub kasutajatele pikki tunde. Veebisaidil esitletud kontseptsiooni visandid meenutavad varem lekkinud renderdusi, mis viitab sellele, et uute kõrvaklappide kujundus võib sarnaneda OnePlus Buds Pro 2 disainiga.

BIS-i noteeringu ekraanipildid näitavad, et OnePlus Buds 3 võivad peagi India turule jõuda. 10. oktoobril 2023 dateeritud loend ei sisalda kõrvaklappide kohta täpsemaid üksikasju, kuid viitab nende peatsele kohalejõudmisele.

OnePlus Buds 3 ümbritsevad kuulujutud viitavad sellele, et need on varustatud 48 dB aktiivse mürasummutuse (ANC) toega, mis võimaldab kasutajatel nautida tõeliselt kaasahaaravat helikogemust. Väidetavalt on kõrvaklappidel ka Bluetooth 5.3 ja Google Fast Pair ühenduvus, mis muudab need ühilduvaks paljude seadmetega. Lisaks võivad need pakkuda topeltühenduse tuge ja olla IP55-klassiga, tagades vee- ja higikindluse.

Kuigi OnePlus ei ole veel avaldanud ametlikku teavet OnePlus Buds 3 kohta, viitavad spekulatsioonid, et need võidakse avalikustada koos väga oodatud OnePlus 12-ga. Fännid ootavad huviga ettevõtte edasisi värskendusi OnePlus Buds 3 spetsifikatsioonide, funktsioonide ja saadavuse kohta.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Milline on OnePlus Buds 3 eeldatav aku tööiga?

Kuuldavasti pakuvad OnePlus Buds 3 aku ühe laadimisega kuni 9 tundi, kui ANC on välja lülitatud. Akuümbrisega kombineerituna võivad need pakkuda kokku kuni 33 tundi taasesitust.

2. Kas OnePlus Buds 3-l on aktiivne mürasummutus (ANC)?

Jah, väidetavalt on OnePlus Buds 3-l 48 dB aktiivse mürasummutuse (ANC) tugi, mis võimaldab kasutajatel nautida kaasahaaravat helikogemust, blokeerides soovimatu taustmüra.

3. Milliseid ühenduvusvõimalusi OnePlus Buds 3 pakub?

Kõrvaklappidel on eeldatavasti Bluetooth 5.3 ja Google Fast Pair ühenduvus, mis tagab probleemideta kasutajakogemuse sujuva sidumise paljude seadmetega.

4. Kas OnePlus Buds 3 on vee- ja higikindel?

Jah, OnePlus Buds 3 on kuulujuttude järgi IP55-klassi ehitusega, mis muudab need vee- ja higikindlaks. Kasutajad saavad neid mugavalt kasutada treeningute ajal või muus keskkonnas, kus niiskus võib muret tekitada.