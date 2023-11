OnePlus Buds 3: pilguheit järgmise põlvkonna kõrvaklappidesse

Aasta lõpusirgel on mobiiltehnoloogiatööstus kihamas OnePlusi uusima lipulaeva OnePlus 12 peatse väljalaske ootusest. Kuid tundub, et OnePlusil on oma fännidele rohkem varuks. Hiljutiste aruannete kohaselt on OnePlus Buds 3 sertifitseerimisveebisaitidel ilmunud, mis näitab, et ettevõte valmistub oma järgmise põlvkonna kõrvaklappide turule toomiseks.

Kuigi sertifitseerimisloendid ei avalda üksikasjalikke tehnilisi andmeid, annavad need siiski intrigeeriva ülevaate tulevaste Buds 3 kohta. FCC sertifitseerimisveebisaidil esitletud kujundusjoonised ühtivad varasemate lekkinud renderdustega, mis viitab sellele, et OnePlus jääb kasutusele võetud disainikeelele truuks. OnePlus Buds Pro 2-ga selle aasta alguses.

Laadimisvõimaluste osas tuleb Buds 3-le ümbris, milles on 520 mAh aku, mis toetab 4.5 W sisendit ja 1.2 W väljundit. Kõrvaklappide enda toiteallikaks on 58 mAh aku. Kuigi konkreetset aku kasutusaega ei kinnitata, oletatakse, et Buds 3 pakub Buds Pro 2-ga sarnast jõudlust, millel on kuni 9 tundi kasutusaega ilma aktiivse mürasummutuseta (ANC), kusjuures korpus tagab aku kombineeritud tööea 33 tundi. Kui ANC on aktiveeritud, pakuvad kõrvaklapid eeldatavasti 6 tundi kasutusaega, mis pikeneb koos korpusega 22 tunnini. Lisaks võimaldab kiirlaadimise tugi vaid 5-minutilise laadimisega 10 tundi kuulamisaega.

Helikvaliteedi entusiastidel on hea meel teada, et Buds 3-l on kuulduste järgi 10.4 mm bassikõlar ja 6 mm kõrgsageduskõlar, mis pakuvad rikkalikku helikogemust. Sarnaselt eelkäijaga eeldatakse, et Buds 3 sisaldab 48 dB ANC tuge, tagades rahuliku ja kaasahaarava kuulamiskogemuse. Lisaks on nendel kõrvaklappidel vee- ja tolmukindluse reiting IP55, pakkudes igapäevaseks kasutamiseks vastupidavust, samas kui ümbrisel on IPX4 reiting.

OnePlus Buds 3 teeb tõenäoliselt oma debüüdi OnePlus 12 kõrval, järgides OnePlusi suundumust tuua turule kõrvaklapid lipulaevade nutitelefonide kõrval. Kuigi ametlik tutvustus peaks Hiinas toimuma järgmisel kuul, on ülemaailmne väljalase oodata 2024. aasta jaanuaris, järgides OnePlusi tavapärast väljalaskemustrit Hiinas enne ülemaailmset turuletoomist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Millal OnePlus Buds 3 välja tuleb?

OnePlus Buds 3 peaks Hiinas ametlikult esitlema järgmisel kuul ja ülemaailmne väljalase 2024. aasta jaanuaris.

2. Millised on Buds 3 laadimisspetsifikatsioonid?

Buds 3 on varustatud korpusega, milles on 520 mAh aku, mis toetab 4.5 W sisendit ja 1.2 W väljundit. Kõrvaklappide enda toiteallikaks on 58 mAh aku.

3. Kui kaua kestab OnePlus Buds 3 aku?

Kuigi konkreetseid aku kasutusea üksikasju ei kinnitata, spekuleeritakse, et Buds 3 pakub Buds Pro 2-ga sarnast jõudlust, kuni 9 tundi kasutusaega ilma ANCta ja kombineeritud aku kasutusiga 33 tundi koos korpusega. Kui ANC on aktiveeritud, pakuvad kõrvaklapid eeldatavasti 6 tundi kasutusaega, mis pikeneb koos korpusega 22 tunnini.

4. Millised helifunktsioonid Buds 3-l on?

Kuuldavasti on OnePlus Buds 3-l 10.4 mm bassikõlar ja 6 mm kõrgsageduskõlar, mis tagab kvaliteetse heli taasesituse. Samuti eeldatakse, et neil on 48 dB aktiivse mürasummutuse (ANC) tugi.

5. Kas Buds 3 on vee- ja tolmukindlad?

Jah, Buds 3 vee- ja tolmukindluse reiting on IP55, mis tagab vastupidavuse igapäevaseks kasutamiseks. Korpusel on IPX4 reiting.

Märkus. Selles artiklis esitatud teave põhineb leketel ja kinnitamata aruannetel. Ametlikud andmed võivad toote väljalaskmise ajal erineda.