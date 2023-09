Uusimad ülevaated AWS-i kohta: Invent 2023, voogesitusplatvormid ja Arm's IPO

Tehnoloogiasündmuste maailmas läheneb AWS re:Invent 2023 kiiresti ja theCUBE tööstuse analüütik John Furrier ennustab, et varuks on oodata põnevaid arenguid. Furrier eeldab keskendumist suure jõudlusega andmetöötlusele, GPU toele ja AWS-i selgemale andmeloole. Siiski mõtleb ta ka AWS-i ümbritseva ökosüsteemi tuleviku üle ja selle üle, kas see võib jõuda uutesse kõrgustesse. Furrier on varem olnud nende sündmuste puhul kriitiline Amazoni poolt oma ökosüsteemi monetiseerimise suhtes.

Voogedastusplatvormide osas usub Furrier, et edu võti peitub integratsioonis ja kontekstivahetuse kõrvaldamises. Ta soovitab, et ülekaalus oleks platvorm, mis suudab kõige paremini integreeruda arveldussüsteemidega ja pakkuda sujuvat kasutuskogemust. Furrier räägib ka hiljutisest intervjuust, mille ta andis Prime Video CISO-ga, ja rõhutab selle olulisust AWS Startup Showcase'is.

Seejärel nihkub arutelu Armi IPO plaanidele. Ühendkuningriigis asuv kiibidisainer Arm Holdings PLC soovib koguda New Yorgi börsil eelseisva avaliku pakkumisega ligi 4.87 miljardit dollarit. Analüütik Albie Amankona ülemaailmsest uuringufirmast Third Bridge väljendas muret Armi võime pärast ära kasutada praegust tehisintellekti suundumust, kuna suur osa Armi tuludest pärineb mobiilist. Furrier ja tema kaasanalüütik Dave Vellante aga ei nõustu selle vaatenurgaga. Nad usuvad, et Armi arhitektuur domineerib AI-järelduste tegemisel serval, kuna see on piirkond, kus Arm on silmapaistvalt kohal.

Vellante käsitleb ka riske, mida kujutab endast alternatiivne arhitektuur RISC-V, ja väidab, et Armil on konkurentide ees märkimisväärne edumaa. Kuigi Armi kasv ei pruugi olla hüppeline, kiidab Vellante oma odavat ja suure jõudlusega platvormi, mis tõenäoliselt kindlustab tema domineerimise turul.

Üldiselt puudutavad CUBE Podcasti arutelud eelseisvat AWS re:Invent sündmust, integratsiooni ja kasutajakogemuse tähtsust voogedastusplatvormides ning Armi arhitektuuride potentsiaali tehisintellekti maastikul.

