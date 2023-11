NVIDIA BlueField 3 DPU-de uus ajastu: tehisintellekti võrkude revolutsiooniline muutmine

By

NVIDIA, mis on tuntud oma murranguliste uuenduste poolest, domineerib oma uusimate pakkumistega jätkuvalt tehnoloogiamaastikul. Pärast NVIDIA Grace Superchipi avalikustamist hämmastab ettevõte taas tööstust SuperNIC-i kasutuselevõtuga, mis on BlueField-3 DPU uus kaubamärk. BlueField-3 DPU, mis oli algselt loodud AI-rakendustes Etherneti võrkude loomiseks, on nüüd selle kaubamärgi muutmise algatusega täiustatud jõudluse ja võimalustega.

Väga oodatud NVIDIA Computex 2023 Keynote'i ajal oli Spectrum 4 turuletoomine kesksel kohal. NVIDIA muljetavaldav 51.2T Etherneti lülitusplatvorm pakub märkimisväärseid konfiguratsioonivõimalusi, mahutades kuni 64 800 GbE porti või 128 400 GbE porti. BlueField-3 DPU, mis on selle täiustatud võrgulahenduse oluline komponent, on saanud sobiva nime SuperNIC, ammutades inspiratsiooni eelmise aasta silmapaistvast uurimistööst.

NVIDIA pühendumus piiride nihutamisele ei ilmne mitte ainult SuperNIC-i kaubamärgi muutmises, vaid ka selle riistvara ja tarkvara integreerimises. Ettevõtte Spectrum-4 lüliti koos BlueField-3 DPU-ga moodustab tohutu AI-platvormi. Spectrum-X tarkvara kaasamisega pakub NVIDIA terviklikku lahendust, mis vastab tehisintellekti toega rakenduste nõudlikele nõuetele.

Kuna organisatsioonid mõistavad üha enam tõhusate võrgulahenduste tähtsust tehisintellekti jaoks, paistab NVIDIA lähenemine silma. Kasutades Mellanoxi omandamise IP-d, on ettevõte välja töötanud kõik-ühes lahenduse, mis lihtsustab tehisintellekti võrkude loomist. See lähenemisviis välistab vajaduse eraldi meeskondade järele Etherneti ja InfiniBand võrkude haldamiseks, toimingute sujuvamaks muutmiseks ja tootlikkuse maksimeerimiseks.

NVIDIA BlueField 3 DPU-de ja SuperNIC-i tulekuga on koitmas uus AI-võrgu ajastu. Erinevate tööstusharude organisatsioonid saavad nüüd rakendada NVIDIA tipptehnoloogia täielikku potentsiaali innovatsiooni edendamiseks ja enneolematute verstapostide saavutamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on DPU? – DPU ehk andmetöötlusüksus on spetsiaalne riistvarakomponent, mis on loodud andmekeskse töökoormuse kiirendamiseks ja optimeerimiseks, eriti AI- ja võrgurakendustes. DPU-d eemaldavad töötlemisülesanded keskseadmetelt (CPU-d), parandades süsteemi üldist jõudlust ja tõhusust.

2. Kuidas BlueField-3 DPU täiustab tehisintellekti võrku? – BlueField-3 DPU, nüüd tuntud kui SuperNIC, on kiire võrguadapter, mis suudab pakkuda andmeedastuskiirust kuni 400 Gbps. Integreerides selle võimsa DPU NVIDIA Spectrum-4 lüliti ja Spectrum-X tarkvaraga, saavad organisatsioonid luua sujuvaid ja suure jõudlusega AI võrgulahendusi.

3. Milliseid eeliseid NVIDIA SuperNIC pakub? - SuperNIC pakub kõikehõlmavat lahendust Etherneti-põhiseks võrgunduseks tehisintellekti rakendustes. Kombineerides tugeva riistvara ja keeruka tarkvara, lihtsustab see võrguhaldust, vähendab keerukust ja optimeerib süsteemi üldist jõudlust. See võimaldab organisatsioonidel keskenduda innovatsiooni edendamisele ja oma tehisintellekti eesmärkide tõhusamale saavutamisele.

4. Mille poolest erineb NVIDIA SuperNIC teistest võrgulahendustest? – NVIDIA SuperNIC eristab end tervikliku lähenemise kaudu AI-võrkudele. Pakkudes ühtset lahendust, mis integreerib riist- ja tarkvarakomponente, välistab see vajaduse eraldi võrgumeeskondade järele ning pakub tehisintellekti rakenduste jaoks sujuvat ja tõhusat võrguinfrastruktuuri.

5. Millised tööstusharud saavad NVIDIA SuperNIC-ist kasu? - NVIDIA SuperNIC on valmis muutma tehisintellekti võrkudes revolutsiooni paljudes tööstusharudes, sealhulgas tervishoid, rahandus, autonoomsed sõidukid ja teadusuuringud. Iga AI-tehnoloogiaid kasutav organisatsioon saab kasu SuperNIC-i pakutavast täiustatud jõudlusest, lihtsustatud haldamisest ja kiirendatud innovatsioonist.