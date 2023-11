4G Galaxy S20 seeria saab novembris 2023 turvavärskenduse kogu Euroopas

Galaxy S4, Galaxy S20+ ja Galaxy S20 Ultra 20G versioonide omanikud saavad nüüd kergendatult hingata, kuna Samsung on alustanud oma seadmete jaoks 2023. aasta novembri turvavärskendust. Varem piirdus see värskendus 5G mudelitega; Samsung on aga mitme Euroopa riigi kasutajate rõõmuks laiendanud oma kättesaadavust ka 4G versioonidele.

See uusim turvavärskendus, mida nimetatakse püsivara versiooniks G98xFXXSIHWJD, on suhteliselt väike ja võtab vähem kui 500 MB salvestusruumi. Kasutajad Austrias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Itaalias, Luksemburgis, Põhjamaades, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Kagu-Euroopas, Hispaanias, Šveitsis, Baltikumis, Tšehhi Vabariigis, Madalmaades ja Ühendkuningriik pääseb nüüd sellele värskendusele juurde oma 4G Galaxy S20 seeria nutitelefonides.

Samsungi turvabülletäänis on märgitud, et see värskendus käsitleb peamiselt enam kui 65 turvaauku, pakkudes kasutajate seadmetele täiustatud kaitset. Siiski ei lisa see uusi funktsioone ega jõudluse täiustusi.

4G Galaxy S20 seeria omanike jaoks, kes elavad mõnes eelnimetatud riigis, on uusimale turvapaigale värskendamine lihtne protsess. Navigeerides jaotisse Seaded ja valides Tarkvaravärskendus, saavad kasutajad kohe kontrollida uue värskenduse saadavust. Alternatiivne meetod hõlmab püsivara faili allalaadimist usaldusväärsest allikast ja selle käsitsi vilkumist seadmesse, kasutades Windowsi arvutit ja Odini tööriista.

Selle 2023. aasta novembri turvavärskenduse olulise laiendusega seab Samsung jätkuvalt esikohale oma kasutajate seadmete ohutuse ja turvalisuse, tagades nende andmete kaitstuse.