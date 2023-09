Uus läbimurre kvantmaterjalide sondeerimisel ülikiire elektronkiire tehnikaga

Teadlased on teinud kvantmaterjalide uurimisel märkimisväärse läbimurde, töötades välja ülikiire elektronkiire tehnika, et neid materjale erakordse eraldusvõimega sondeerida. Oma ainulaadsete elektrooniliste, magnetiliste ja optiliste omadustega kvantmaterjalidel on tohutu potentsiaal tulevaste arvuti- ja energiatehnoloogiate rakenduste jaoks. Nende materjalide elektronide ja aatomituumade keerukate interaktsioonide mõistmine on nende omaduste tõhusa kasutamise võtmeks.

Teadlaste väljakutse seisneb selles, et paljusid kvantmaterjale ei saa luua suurte kristallidena. Selle asemel moodustavad nad kristalle, mis on vaid murdosa inimese juuksekarva suurusest. See seab piiranguid ülikiirete elektronkiirete kiirendite kasutamisel, kuna elektronkiire kvaliteet piirab sageli ala, millele saab keskenduda.

Selles uues uuringus on teadlased kasutanud spetsiaalset elektroniallikat, et oluliselt parandada elektronkiire kvaliteeti. See edasiminek võimaldab pildistada proove, mis on vaid mõne mikroni laiused, ja jälgida protsesse, mis toimuvad vähem kui triljondiku sekundi jooksul. Võimalus uurida kvantmaterjale sellistel aatomiskaaladel nii ruumis kui ka ajas võib anda nende funktsionaalsusest selgema ülevaate.

Tavaliselt genereeritakse ülikiireid elektronimpulsse protsessi, mida nimetatakse fotoemissiooniks, kus laservalgus lööb elektronid materjalist välja. Emissiooninurga levik piirab aga teadlaste võimet fokuseerida elektronkiir väikesele kohale. Selles uuringus töötasid teadlased välja täiustatud materjaliga fotoemissioonil põhineva elektronide kiirendi, mis toodab elektrone, mille emissiooninurk on palju väiksem. Kombineerituna täpse elektronide teravustamise optikaga võimaldab see lähenemine väikestes proovides eraldada peeneid aatomidetaile.

Selle uuringu tulemused avavad uusi võimalusi kvantmaterjalide uurimiseks ja nende põhiomadustest ülevaate saamiseks. Uus ülikiire elektronkiire tehnika on võimas vahend nende materjalide keeruka käitumise uurimiseks aatomiskaalal. See läbimurre võib muuta kvantmaterjalide uurimise valdkonna revolutsiooniliseks ja sillutada teed tulevastele edusammudele andmetöötluse ja energiatehnoloogia vallas.

Allikas: WH Li jt, "Kiloelektronvoldine ülikiire elektronide mikrodifraktsiooniseade, mis kasutab madala emissiooniga pooljuhtfotokatoode", Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138

Allikas: USA energeetikaministeerium

Tsitaat: Phys.org. (2023, 11. september). Uudne materjal võimaldab kvantmaterjalide jaoks ülikiiret elektronide difraktsioonisondi. Välja otsitud saidilt [allika veebisait]