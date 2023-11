Leidke sellel mustal reedel suurepäraseid pakkumisi Nintendo Switchi mängudelt

Must reede on käes ja mängijaid ootavad ees maiuspalad, sest paljudele Nintendo Switchi mängudele on saadaval uskumatud allahindlused. Ükskõik, kas soovite end hellitada või ideaalset puhkusekingitust, on nüüd aeg haarata kõige kuumemad pealkirjad taskukohaste hindadega. Jaemüügihiiglased, nagu Best Buy, Amazon, GameStop ja teised, pakuvad hämmastavaid pakkumisi, millest te ei taha ilma jääda.

Parim ost: Nintendo Switchi mängude ületamatud allahindlused

Best Buy pakub sel mustal reedel järsult allahindlusi Nintendo Switchi mängudele, tarvikutele ja muule. Klassikast uute väljaanneteni – igaühele leidub midagi. Ärge jätke kasutamata võimalust hankida Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga kollektsioon fantastilise 17% soodsamalt.

Amazon: Mario + Rabbids: Sparks of Hope ja Sonic Superstaaride enneolematud hinnad

Amazoni musta reede allahindlust ei tohi vahele jätta. Nad pakuvad silmapaistvaid pakkumisi Nintendo Switchi mängudele, nagu Mario + Rabbids: Sparks of Hope, 75% soodsamalt. Hiljuti ilmunud Sonic Superstarsilt leiate ka meeldiva allahindluse.

GameStop: tohutud allahindlused ja täiendavad säästud Nintendo Switchi mängudel

Valmistuge sellel mustal reedel GameStopis uskumatuks säästmiseks. Kuni 50% allahindlustega kümnetele mängudele, sealhulgas populaarsetele Nintendo Switchi mängudele, nagu Pokemon Brilliant Diamond ja Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ja Bravely Default II, on see suurepärane võimalus oma mängude kollektsiooni laiendada. Lisaks, kui tellite veebist ja valite poest järeletulemise, saate iga tellimuse eest täiendavalt 5 dollarit allahindlust. See on pakkumine, mida saate mitu korda ära kasutada!

Nintendo e-pood: digitaalsed naudingud soodushindadega

Kui eelistate digitaalsete mängude mugavust, on Nintendo eShop see koht, kuhu minna. Nintendo esimese osapoole mängude, Capcomi mängude, Warner Bros. mängude ja muu suurepäraste musta reede müügiga leiate vastupandamatuid pakkumisi, mis pakuvad teile meelelahutust tundide kaupa. Need allahindlused kehtivad kuni 3. detsembrini.

Kust osta Nintendo Switchi mänge mustal reedel

Peaaegu kõik suuremad jaemüüjad osalevad Nintendo Switchi mängude musta reede müügis. Leiate suurepäraseid allahindlusi populaarsetelt pealkirjadelt, nagu Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveller II ja paljud teised. Ükskõik, kas otsustate külastada suuri jaemüüjaid, nagu Best Buy, GameStop, Walmart ja Target, või sirvite veebis Amazoni või Nintendo poodi, ootavad teid suurepärased pakkumised.

Korduma kippuvad küsimused

1. Kas need pakkumised on saadaval poes või veebis?

Enamik pakkumisi on saadaval nii poes kui ka veebis, mis annab teile paindlikkuse valida endale sobivaima ostuviisi.

2. Kui kaua musta reede pakkumised kestavad?

Musta reede pakkumised kehtivad tavaliselt piiratud aja, seega kontrollige kindlasti iga jaemüüja nimetatud konkreetseid kuupäevi.

3. Kas ma saan Nintendo e-poest digitaalseid mänge kingituseks osta?

Kahjuks ei paku Nintendo eShop praegu kinkimisvõimalusi. Siiski saate siiski kasutada allahindlusi ja osta digitaalsete mängude koode kingitusena teistelt jaemüüjatelt.

4. Kas musta reede ajal tasub osta Nintendo eShopi kinkekaarte?

Absoluutselt! Nintendo eShopi mängudelt ei saa mitte ainult fantastilisi pakkumisi teha, vaid ka veelgi rohkem säästa, ostes allahinnatud Nintendo eShopi kinkekaarte.

Must reede on parim aeg Nintendo Switchi mängude jaoks uskumatute pakkumiste tegemiseks. Ärge jätke kasutamata võimalust laiendada oma mängukogu või üllatada oma lähedasi täiuslike kingitustega. Tegutse kiiresti, sest need allahindlused ei kesta igavesti!