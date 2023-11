Järgmise Nintendo Switchi kohta ilmnevad uued üksikasjad: rohkem võimsust, kuid puudub 4K väljund

Viimaste aruannete kohaselt ei pruugi Nintendo Switchi kauaoodatud järeltulija olla võimeline väljastama mänge 4K eraldusvõimega. Kuigi konkreetseid üksikasju konsooli kohta on veel vähe, on allikad paljastanud, et kohandatud Nvidia T239 kiibil, mis kuulujuttude järgi toidab Nintendo Switchi järgmist iteratsiooni, puudub sügava õppimiskiirendi (DLA) võime. See puudumine võib potentsiaalselt takistada konsooli DLSS-i ülesskaleerimise võimalusi.

DLSS, lühend sõnadest Deep Learning Super Sampling, on olnud silmapaistev aruteluteema, mis on seotud tulevase Nintendo Switchi kuulujutud funktsioonidega. See kasutab tehisintellekti madalama eraldusvõimega graafika suurendamiseks, mille tulemuseks on parem visuaal, ilma süsteemi riistvara liigset koormamata. Ilma DLA-ta võib Switch 2 potentsiaal saavutada 4K eraldusvõimet oluliselt mõjutada. Selle asemel võib konsool olla piiratud 1080p eraldusvõimega, mõned allikad viitavad võimalusele 1440p olenevalt mängust.

Kuigi need hinnangud põhinevad spekulatsioonidel ja kinnitamata teabel, tekitavad need muret Switch 2 võimaluste pärast võrreldes selle konkurentidega, nagu näiteks Xbox Series S. DLA puudumine kuulujutud kiibis võib potentsiaalselt eristada Nintendo jõudlust ja visuaalset kvaliteeti. konsool teistelt mänguplatvormidelt.

Nintendo on sellel teemal jäänud napisõnaliseks, president Shuntaro Furukawa eitab kuuldusi mis tahes riistvarademonstratsioonidest partneritele. Kuna aga kuulujutud levivad, suureneb ootus uue konsooli ametlikuks esitlemiseks, mis peaks aset leidma järgmisel aastal.

Kuna fännid ootavad põnevusega täiendavaid üksikasju, on selge, et järgmine Nintendo Switch pakub rohkem võimsust ja paremat jõudlust. Siiski on veel näha, kas DLA puudumine mõjutab oluliselt selle graafilisi võimalusi. Lõppkokkuvõttes peavad mängijad ootama ametlikke teadaandeid ja praktilisi kogemusi, et teha kindlaks Switch 2 tegelik potentsiaal.

FAQ

Kas järgmine Nintendo Switch toetab 4K eraldusvõimet?

Viimaste aruannete kohaselt ei pruugi järgmine Nintendo Switch olla võimeline väljastama mänge 4K eraldusvõimega, kuna kuulujutud Nvidia T239 kiibis puudub sügav õppimiskiirend (DLA).

Mis on DLSS?

DLSS tähendab Deep Learning Super Sampling, mis kasutab tehisintellekti madalama eraldusvõimega graafika täiustamiseks, mille tulemuseks on parem visuaal.

Millal uus Nintendo Switch avalikustatakse?

Uus Nintendo Switch peaks ilmuma millalgi järgmisel aastal, kuigi täpset kuupäeva pole kinnitatud.

Kas Switch 2 on tagurpidi ühilduv?

Kuigi eelseisva konsooli üksikasjad on endiselt piiratud, on arutletud võimaluse üle, et Switch 2 ei pruugi olla tagasiühilduv eelmiste Nintendo Switchi mängudega.