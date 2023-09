Digitaalne mänguplatvorm NFT Gaming Co. teatas oma turuletulekust, avaldades oma esimese mängu "Space Striker AI", mis on saadaval Android- ja iOS-seadmetes. Ettevõtte eesmärk on ületada lõhe traditsiooniliste mängude ja Web 3 vahel, arendades juhuslikke mänge, mis sisaldavad uudseid funktsioone, nagu mitteasendatavad märgid (NFT-d).

The NFT Gaming Co tegevjuht Vadim Mats märkis, et nende eesmärk on ühendada tavapärased digitaalsed mängud ainulaadsete mängusiseste elementidega, sealhulgas nahad, tegelased ja kogemused, mida saab luua ja vermida NFT-dena. Plokiahela tehnoloogia mängudesse integreerimisega soovib ettevõte pakkuda kasutajatele oma mängusiseste varade jaoks uut omandiõiguse taset ja väärtust.

Lisaks Space Striker AI-le plaanib NFT Gaming Co lähitulevikus välja anda rohkem mänge ja tulu teenivaid rakendusi. Ettevõtte keskendumine uuenduslike mängukogemuste loomisele, mis kasutavad NFT-sid, eristab seda traditsioonilistest mänguarendajatest.

"Space Striker AI" saab alla laadida nii Google Play poest kui ka Apple App Store'ist. NFT Gaming Co turule sisenemine on juba pälvinud positiivset tähelepanu, kuna nende Nasdaqi börsil kaubeldavad aktsiad on turueelses aktiivsuses tõusnud üle 8%.

Kuna mängutööstus areneb edasi, pakub NFT-de ja plokiahela tehnoloogia integreerimine mängijatele uusi võimalusi mängudega tegelemiseks ja ainulaadsete digitaalsete varade omamiseks. NFT Gaming Co sisenemine turule on märkimisväärne samm NFT-de kasutuselevõtu suunas mängude valdkonnas.

Mõisted:

– Mitteasendatavad märgid (NFT-d): ainulaadsed digitaalsed varad, mis esindavad plokiahelas konkreetse üksuse või sisuosa omandiõigust.

Allikad: NFT Gaming Co pressiteade, MT Newswires.