Wahoo kuulutab välja uuendatud Kickr Move Smart Traineri ja uue Kickr Bike Shift

Wahoo avalikustas Kickr Move'i, mis on oma populaarse Kickri nutitreeneri täiustatud versioon. Kickr Move'il on sisseehitatud roomik, mis võimaldab rattaga kaheksa tolli ette-tagasi liikumist. Selle uuenduse eesmärk on pakkuda realistlikumat ja kaasahaaravamat siserattasõidukogemust, simuleerides õues sõitmise tunnet. Wahoo väidab, et see liikumine võib vähendada ka väsimust, mis on tavaliselt seotud fikseeritud trenažööriga sõitmisega.

Kickr Move, mille hind on 1,399.99 naela/1,599.99 dollarit/1,599.99 eurot, on 300 naela/300 dollarit/300 eurot kallim kui olemasolev Kickr V6 nutikas trenažöör. Kickr V6 on endiselt saadaval koos Kickr Move'iga.

Lisaks Kickr Move'ile on Wahoo välja kuulutanud ka Kickr Bike Shift, mis on siseruumide nutika jalgratta Kickr Bike uus versioon. Kickr Bike Shifti hind on 2,699.99 naela/2,999.99 dollarit/2,999.99 eurot, mis on 800 £/1,000/1,000 eurot odavam kui Kickr Bike V2. Kuid Kickr Bike Shiftil ei ole kaldeid simuleerides võimalik kallutada ning sellel on muudetud piduri- ja jõuülekandesüsteem.

Kickr Move'i integreeritud roomik võimaldab nii ette- kui ka külgsuunas liikumist, pakkudes kasutajatele realistlikumat sõidukogemust. See liigutus piirab aga teatud lisaseadmete, nagu esiratta tõusuplokid ja nutikad rooliplaadid, kasutamist. Wahoo on välja töötanud adapteri, mis võimaldab ühilduvust Kickr Climb lisaseadmega, mis simuleerib tõusu, tõstes ratta esiotsa vastuseks virtuaalse gradiendi muutustele.

Üldiselt on Kickr Move ja Kickr Bike Shift eesmärk parandada siserattasõidu kogemust, pakkudes jalgratturitele realistlikumat liikumist ja soodsamat võimalust. Need uued väljaanded näitavad Wahoo pühendumust uuendustele nutikate treenerite ja siserattaturul.

