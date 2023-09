Kopra rände mõju mõistmine Arktika kogukondadele

Uues uuringus nimega Barin, mis tähistab inuittide Nunangatis kobrasi ja sotsiaal-ökoloogilist vastupidavust, uuritakse, kuidas kobraste ränne Arktikasse mõjutab piirkonda ja selle kogukondi. Kuna koprad liiguvad jätkuvalt põhja poole, võivad nende võimel muuta veeteid ja ümbritsevat maastikku ümber kujundada märkimisväärsed tagajärjed.

Helen Wheeleri Anglia Ruskini ülikoolist ja Phillip Marshi Wilfrid Laurieri ülikoolist, koostöös Herb Nakimayakiga Inuvialuiti kalade ühisest halduskomiteest ja teiste partneritega, on Barini projekti eesmärk mõista kobrastega seotud muutusi ojades ja järvedes ning kuidas need muutuvad. muutused mõjutavad inimesi. See uurimus on eriti oluline Kanada Inuvialuiti asunduspiirkonna jaoks.

Alaskal on teadlased, nagu Ken Tape, uurinud kobraste mõju aastaid ja moodustanud Arctic Beaver Observation Network (A-Bon), et hõlbustada koostööd ja teadmiste jagamist eri piirkondade teadlaste vahel. Siiski on Kanada Arktika kobrastega seotud probleemide uurimise ja ulatuse mõistmise osas endiselt järele jõudmas.

Kopratel on laiaulatuslik mõju madaliku ökosüsteemidele, sealhulgas igikeltsale, süsinikuringlusele, kalapopulatsioonidele ja vee kvaliteedile. Kui kobraste mõju on muudes valdkondades põhjalikult uuritud, on Arktika külmunud maapinna ja piiratud temperatuuriga süsteemide tõttu ainulaadsed väljakutsed. Arktikas toimuvad juba praegu kliimamuutuste tõttu olulisi muutusi, mistõttu on ülimalt oluline kindlaks teha konkreetsed kobrastega seotud muutused.

Barini projekti eesmärk on käsitleda mitmeid võtmeküsimusi, nagu kopra populatsiooni kasv, selle mõju kaladele ja kalade elupaikadele ning sellest tulenevad mõjud ümbritsevatele kooslustele. Uurimistöö hõlmab NASA satelliidiandmete ja statistilise modelleerimise kasutamist, et ennustada kobraste liikumist ja hüdroloogilisi muutusi. See hõlmab ka kogukonna töötubasid, suulise ajaloo kogumist ja kohapealset andmete kogumist.

Barini uurimispiirkond hõlmab Aklavikut, Tuktoyaktukit ja Inuviki, samuti Inuvik-Tuktoyaktuki maanteel asuvaid vesikondi. Inuvialuiti kalade ühise halduskomitee esimees Herb Nakimayak on nendes valdkondades näinud olulisi muutusi, näiteks kopratammide arvu suurenemist ja selle mõju kalu kandvatele ojadele ja ökosüsteemidele, millele vaalad ja hülged sõltuvad.

Üldiselt on Barini projekti eesmärk pakkuda väärtuslikke uuringuid, mis võivad aidata otsuste tegemisel teavet anda ja arendada strateegiaid pidevaks kogukonnapõhiseks jälgimiseks ja juhtimiseks. Mõistes kobraste rände mõju Arktika kogukondadele, saab nende ökosüsteemide vastupidavuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendada paremaid meetmeid.

Allikad: Inuvik Drum, Yale Environment 360