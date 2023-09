Biomeditsiini füüsika labor saab stipendiumi munasarjavähi laseripõhiseks raviks

Kirdeülikooli laborile anti 2.7 miljoni dollari suurune toetus munasarjavähi uue ravi väljatöötamiseks. Ravi käigus kasutatakse lasereid, et tuvastada ja sihtida keemiaresistentseid vähirakke, tugevdades samal ajal patsiendi immuunsüsteemi. Uurimisprojekt nimega "Fraktsioneeritud fotoimmunoteraapia väikese annuse immunostimulatsiooni kasutamiseks munasarjavähi korral" on Kirdeülikooli, MD Andersoni vähikeskuse ja Moffitti vähikeskuse koostöö.

Munasarjavähk on naiste seas üks surmavamaid vähivorme ja seda diagnoositakse sageli hilises staadiumis. Kaugelearenenud munasarjavähi praegused ravivõimalused hõlmavad kasvajate eemaldamise operatsiooni, millele järgneb suure annuse intensiivsusega keemiaravi. Kuid need ravimeetodid jõuavad sageli ravimiresistentsuse ja annust piirava toksilisuse tõttu oma piiridesse. Vaja on tõhusamaid ravimeetodeid, mis suudaksid kaasata ka patsiendi immuunsüsteemi vähiga võitlemiseks.

Laseripõhist ravi, mida tuntakse fotodünaamilise ravi või fotoimmunoteraapiana, on juba katsetatud kliinilistes katsetes ja see on näidanud paljutõotust. Kasutades spetsiifilisi antikehi, mis on suunatud vähirakkudele ja sisaldavad fotoaktiivseid molekule, võib ravi aktiveerida reaktiivseid liike lokaliseeritud piirkonnas, põhjustades keemiaresistentsete vähirakkude kahjustusi. Selle ravi eeliseks on see, et see käivitab immuunsüsteemi ka järgnevaks immunoteraapiaks, säästes potentsiaalselt "häid" immuunrakke ja eemaldades "halvad" kasvajarakud, mis pärsivad immuunsüsteemi.

Lisaks ravile töötab labor ka miniatuurse mikroskoobi väljatöötamisega, mida saab kehasse sisestada, et hinnata kasvajaid valguse abil. Mikroskoop kasutab pildistamiseks lühikesi valgusimpulsse, mis edastatakse läbi optilise kiu. Praegu on sellised seadmed suured ja kallid, kuid labori eesmärk on luua kerge, kaasaskantav laserseade, mis maksab umbes 10,000 XNUMX dollarit.

Uurimistöö on väga interdistsiplinaarne, hõlmates matemaatikat, füüsikat, fotofüüsikat, kvantfüüsikat, biofüüsikat, biokeemiat ja kasvaja immunoloogiat. Kirde ülikool viib läbi ravi eksperimentaalse töö, samas kui Enderlingi labor kasutab matemaatilist onkoloogiat, et prognoosida, kuidas kasvaja ravile reageerib. Arvutuslikku modelleerimist kasutatakse ka erinevate tingimuste simuleerimiseks, mida ei saa katseliselt testida.

See uuring näitab paljutõotavat potentsiaali laseripõhise ravi väljatöötamiseks, mis võib olla suunatud konkreetselt kemoresistentsetele munasarjavähirakkudele ja stimuleerida patsiendi immuunsüsteemi vastu võitlema. Miniatuurse mikroskoobi väljatöötamine annab väärtuslikku teavet kasvajarakkude kohta ning juhendab edasisi katseid ja ravi.

Allikad:

– Northeastern Global News

– Ameerika Vähiliit