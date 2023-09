Uus Chromecasti kaugjuhtimispult Google TV jaoks Android TV 14 beetaversioonis

Android TV 14 beetaversiooni uusim versioon on paljastanud, mis näib olevat uus kaugjuhtimispult Chromecastile koos Google TV-ga. Kaugjuhtimispuldil on selge ümar kuju ja ülaosale paigaldatud navigeerimispadi, mis sarnaneb praegusele kaugjuhtimispuldile. Siiski on mõned märgatavad erinevused.

Olemasoleval Google TV kaugjuhtimispuldiga Chromecastil on kaheksa nuppu, sealhulgas D-padi selja, assistendi, kodu, vaigistamise, YouTube'i, Netflixi ning teleri toite- ja sisendi jaoks. Helitugevuse nupud asuvad kaugjuhtimispuldi paremal küljel.

Uus kaugkujundus, mis on näidatud kontuurina, näitab mõningaid selgeid muudatusi. D-padi all on kaks ümarat nuppu, tõenäoliselt selja ja assistendi jaoks. Vasakul küljel on veel kolm nuppu, arvatavasti kodu jaoks, vaigistus ja üks kahest rakenduse otseteest. Paremal küljel on suurem helitugevusnupu kujuga nupp. Veel üks uus täheikooniga nupp asub allosas, mida süsteemifailides nimetatakse maagiaks.

Arvatakse, et see kaugjuhtimispult on Google TV-ga uue Chromecasti eelvaade, mida kuuldavasti arendatakse mitu kuud tagasi. Android 14 versioonis pole aga otseseid tõendeid, mis viitaksid uuele seadmele.

Kuigi uue Chromecasti väljalaskekuupäev on ebaselge, viitab hiljutine Android TV 14 värskendus, et see võib olla veel ettevalmistamisel. Seda tõenäoliselt ei avalikustata eelseisval oktoobrikuu Pixeli turuletoomise üritusel. Sellegipoolest vihjab uue kaugjuhtimispuldi avastamine Chromecast with Google TV peatsele värskendusele.

Allikas: APK Insight