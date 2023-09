Uus Borderlandsi kollektsioon: Pandora laegas pakub fännidele suurepärast väärtust

By

Hiljuti turule tulnud Borderlandsi kollektsioon: Pandora laegas on saanud Borderlandsi fännide seas hitiks, tõustes kiiresti Xboxi edetabelile "Top Paid". Alates selle ilmumisest 1. septembril on kollektsioon jõudnud Ühendkuningriigi edetabelis teisele kohale ja püsib USA-s seitsmendal kohal.

Selle populaarsuse üks peamisi põhjuseid on praegu saadaval olev tohutu 60% allahindlus, mis langetab hinna 123.99 £ / 149.99 £ 49.59 / 59.99 USD-le. Lisaks saavad need, kes juba omavad mõnda kollektsiooni kuuluvatest mängudest, nautida veelgi suuremat allahindlust.

Borderlandsi kollektsioon: Pandora laegas sisaldab kuut mängu koos iga mängu kogu lisandmooduliga. Fännid ootavad tunde kaasahaaravat mängu ja avastamist ainulaadses Borderlandsi universumis.

Neile, kes on huvitatud kollektsiooni ostmisest, on praegu ideaalne aeg seda teha, enne kui allahindlus aegub umbes selle nädala kolmapäeval või neljapäeval. Kollektsiooni leiate hõlpsalt Xboxi poest.

Paljud fännid on selle pakkumise üle põnevil, kuna see pakub kuuele mängule ja nende lisasisule suurepärast väärtust. Arvamused võivad siiski erineda ja inimestel soovitatakse oma mõtteid kommentaaride jaotises jagada.

Pange tähele, et mõned selles artiklis toodud lingid on sidusettevõtte lingid, mis tähendab, et ostu sooritamisel võib väike osa müügist saada väljaandjale. Lisateavet selle kohta leiate meie FTC avalikustamisest.

Allikad:

– Borderlandsi kollektsioon: Pandora laegas Xboxi poes