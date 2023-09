NBA 2K24 saavutused ja trofeed: ülim juhend end väljakul tõestamiseks

NBA 2K24 väljalaskmisega on mängijad valmis võtma vastu uhiuue saavutuste ja trofeede komplekti, et virtuaalväljakul oma oskusi näidata. Selle aasta osamakse pakub 45 väljakutset, mis hõlmavad mitmesuguseid eesmärke ja eesmärke.

Alates GOAT-nimekirja vallutamisest kuni WNBA-s edu saavutamiseni on lõpetajatel palju, et neid kaasata. NBA 2K24 saavutused ja trofeed on loodud selleks, et viia mängijad piirini ja pakkuda rahuldustpakkuvat kogemust.

Mõned tähelepanuväärsed väljakutsed hõlmavad kõigi kaheksa bossi tegelase alistamist Sunset Parkis ja The Pointis, tänavapalliturniiri võitmist The Yardis ja kolme tärni saavutamist kõigis neljas peremängus. Mängijad saavad ka esmakordselt aktiveerida GOAT Skill, avada Tier 8 GOAT Skill Reward kõigis 3 kategoorias ja jõuda erinevatele tasemetele GOAT Listis.

Muud saavutused hõlmavad rekordite purustamist punktide, lauapallide, resultatiivsete söötude, blokkide, vaheltlõigete või kolmepunktivisete osas, aasta uustulnuka, MVP, finaali MVP ja meistritiitli võitmist samal hooajal ning legendide nagu Kareem Abdul-Jabbari ja Michaeli edestamist. Jordaania saavutustes.

Lisaks tutvustab NBA 2K24 WNBA-le spetsiifilisi väljakutseid, nagu mängu võitmine mängus The W, kõrgeima edenemistaseme saavutamine ja silmapaistvus kõigis The W sammastes. Mängus on ka erinevad MyTEAM-i ülesanded, sealhulgas Diamond Shoe Cardi rakendamine. MT Shoe Labis teemantkinga loomine ja kollektsioonide täiendamine.

Mängijad saavad näidata oma tulistamisoskusi, tehes täiuslikke vabastamisvõtteid ja võites mänge märkimisväärse varuga. Samuti saavad nad näidata oma oskusi sellistes valdkondades nagu kolmepunktivise, pallikaotused, lauapallid, blokeeringud ja resultatiivsed söödud, et oma vastaseid edestada.

NBA 2K24 pakub mängijatele avastamiseks ja vallutamiseks rikkalikku sisu ja väljakutseid. Olenemata sellest, kas olete kogenud mängija või frantsiisiga uustulnuk, pakuvad selle aasta saavutused ja trofeed põnevat ja võistluslikku kogemust virtuaalsel korvpalliväljakul.

Allikad:

– NBA 2K24 saavutused ja trofeed: ülim juhend enda tõestamiseks väljakul. (2023, 8. september). [Allika nimi]

– [allika nimi]