Ekspert jagab looduslikke meetodeid kõhukinnisuse leevendamiseks

Kõhukinnisus on tavaline seedeprobleem, mis mõjutab paljusid inimesi. Sageli pöördume leevenduse saamiseks käsimüügiravimite poole, kuid on looduslikke meetodeid, mis aitavad kõhukinnisust koheselt leevendada. Kanadas asuv tuntud soolestiku terviseekspert doktor Janine Bowring on TikTokis jaganud oma parimaid näpunäiteid, kogudes miljoneid vaatamisi. Kuigi mõned inimesed võivad olla skeptilised, toetavad neid meetodeid teaduslikud tõendid.

Millised on need looduslikud meetodid kõhukinnisuse leevendamiseks? Bowring soovitab järgmist.

1. Püsige hüdreeritud: piisava vee joomine on õige seedimise ja roojamise jaoks hädavajalik. Dehüdratsioon võib põhjustada väljaheidete kõvenemist ja raskusi nende väljutamisel. Eesmärk juua vähemalt 8 klaasi vett päevas.

2. Suurendage kiudainete tarbimist: kiudainerikka dieedi tarbimine võib soodustada regulaarset roojamist. Lisage oma toidukordadesse puuvilju, köögivilju, täisteratooteid ja kaunvilju. Lisaks võite vajadusel võtta kiudaineid.

3. Treenige regulaarselt: füüsiline aktiivsus stimuleerib soolestiku lihaseid, soodustades soolestiku liikumist. Kõhukinnisuse ennetamiseks ja leevendamiseks tegelege regulaarsete treeningutega, nagu kõndimine või sörkimine.

4. Proovige looduslikke abinõusid: Bowring soovitab kasutada looduslikke ravimeid, nagu taimeteed, nagu piparmünt või ingver, et rahustada seedesüsteemi ja edendada soolestiku korrapärasust. Probiootikumid võivad olla kasulikud ka terve soolestiku säilitamiseks.

Kuigi need näpunäited võivad aidata kõhukinnisust kohe leevendada, on pikaajalise leevenduse jaoks oluline tegeleda kõhukinnisuse põhjustega. Kui teil esineb krooniline kõhukinnisus või muud seedeprobleemid, on soovitatav konsulteerida tervishoiutöötajaga nõuetekohase hindamise ja isikupärastatud raviplaani saamiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kõhukinnisust saab leevendada looduslike meetoditega, nagu hüdreeritud püsimine, kiudainete tarbimise suurendamine, regulaarne treenimine ja looduslike abinõude proovimine. Need soovitused dr Janine Bowringilt, lugupeetud soolestiku tervise eksperdilt, pakuvad terviklikku lähenemisviisi seedetrakti tervise edendamiseks ja kõhukinnisuse leevendamiseks.

