USA valitsuse aruandlusameti (GAO) hiljutisest aruandest selgus, et NASA kõrgemad ametnikud peavad agentuuri kosmosekäivitussüsteemi (SLS) selle praeguse kulutaseme juures taskukohaseks. GAO aruanne, mis analüüsib SLS-i programmi kulusid, kritiseerib läbipaistvuse puudumist jooksvate kulude osas ja rõhutab vajadust parandada taskukohasust.

Kuigi aruanne ei avalikusta selle väite esitanud ametnike nimesid ega arvu, märgitakse selles, et NASA tunnistab taskukohasuse suurendamise vajadust. Agentuuri SLS-i programm on välja töötanud teekaardi tulevase kulude kokkuhoiu saavutamiseks, mis hõlmab lennugraafiku stabiliseerimist, efektiivsuse suurendamist, innovatsiooni soodustamist ja ostustrateegiate kohandamist, et vähendada kuluriske.

SLS-rakett on kesksel kohal NASA programmis Artemis, mille eesmärk on tuua inimesed Kuule ja luua alaline Kuu-asula. Artemis I nimelise SLS-i esimene testkäivitamine toimus 16. novembril ja seda peeti vaatamata viivitustele oluliseks õnnestumiseks. See edu sillutab teed NASA esimesele meeskonnaga katsemissioonile ümber Kuu 2024. aasta lõpus (Artemis II) ja Ameerika astronautide võimalikule naasmisele Kuule (Artemis III).

Kuid SLS-i programmi kriitika jätkub, sealhulgas valitsuse järelevalveorganite, nagu GAO ja NASA peainspektor, aruanded. Need aruanded on toonud esile lepingute sõlmimise probleemid, kulude ületamise ja NASA läbipaistvuse puudumise seoses kavandatud Artemise käivitamise kuluprognoosidega.

GAO aruanne näitas ka, et NASA soovitas 2014. aastal töötada välja SLS-i plokki I kasutavate missioonide kulubaasi, kuid agentuur ei ole seda soovitust rakendanud. Lisaks ei kavatse NASA mõõta tootmiskulusid, et jälgida oma võimsaima raketi taskukohasust.

Lisaks SLS-raketi arendamiseks juba kulutatud 12 miljardile dollarile on NASA oma hiljutises eelarveettepanekus taotlenud üle 11 miljardi dollari programmi rahastamiseks järgmiseks neljaks aastaks.

Üldiselt tekitab GAO aruanne muret SLS-i programmi jätkusuutlikkuse pärast selle praegusel kulutasemel, ajendades NASA-d tegelema taskukohasuse probleemidega ja otsima kulude kokkuhoiu strateegiaid tulevikuks.

