NASA kosmoseaparaat Lucy avastas binaarse asteroidisüsteemi

NASA kosmoselaev Lucy lõpetas hiljuti möödalennu oma esimesest asteroidi sihtmärgist ja tegi üllatava avastuse – asteroid nimega Dinkinesh on tegelikult kahendsüsteem, mis koosneb suuremast primaarsest asteroidist ja selle ümber tiirlevast väiksemast "kuust". Lucy jäädvustatud pildid paljastasid selle ainulaadse omaduse ja hämmastasid missiooniga seotud teadlasi.

Dinkineshi süsteemi esmane asteroid on hinnanguliselt umbes pool miili lai, samas kui selle satelliidi laius on umbes 0.15 miili. See ootamatu leid on veelgi suurendanud põnevust, mis ümbritseb Lucy missiooni, mille eesmärk on uurida Trooja sülemeid, kahte asteroidide rühma, mis asuvad planeediga Jupiter.

"Troojalased on viimane suur objektide populatsioon, mida me pole veel lähedalt näinud," ütles NASA planeediteadlane Thomas Statler. "Ja Lucy teeb seda esimest korda."

Missioon sai nime kuulsa "Lucy" skeleti järgi, mis on murranguline avastus inimkonna evolutsioonis. Samamoodi loodab NASA, et nende planeetide fossiilide uurimine annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi päritolu kohta.

Kuigi Lucy kohtumisel Dinkineshiga oli peamine eesmärk katsetada kosmoselaeva asteroidide jälgimise süsteemi, viitab piltide esialgne analüüs, et selle binaarse asteroidi uurimine võib selgitada, kuidas sarnase suurusega asteroidid Maale lähemale rändasid. Sellised teadmised on meie planeeti ähvardavate võimalike ohtude hindamisel üliolulised.

Kuigi Dinkinesh oli Lucy missiooni ootamatu täiendus, jätkab kosmoselaev oma ambitsioonikat teekonda läbi kosmose. Pärast kohtumist teise peamise vööasteroidiga ja täiendavate päikesesilmustega jõuab Lucy 2027. aastal Trooja sülemideni, millele järgneb 2033. aastal Jupiteri järel mineva asteroidide sülemi külastus.

Lahendades nende kaugete taevakehade saladusi, aitab Lucy missioon kaasa meie arusaamale päikesesüsteemi ajaloost ja meie kohast selles. Iga asteroid sisaldab hindamatut teavet, mis aitab teadlastel kokku panna meie kosmilise päritolu lugu.

FAQ:

K: Mida paljastas Lucy möödalend Dinkineshist?

V: Möödalend näitas, et Dinkinesh on binaarne asteroidisüsteem, mis koosneb suuremast primaarsest asteroidist ja väiksemast satelliidist.

K: Mis on trooja sülemid?

V: Trooja sülemid on kaks asteroidide rühma, mis asuvad planeet Jupiteriga samal teel.

K: Miks pandi missioonile nimi Lucy?

V: Missioon sai nime kuulsa "Lucy" skeleti järgi, mis muutis teadlaste arusaama inimese evolutsioonist.

K: Mis on Trooja sülemide uurimise eesmärk?

V: Trooja sülemide uurimine annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi ajaloost ja kujunemisest.