Käivitatakse uus NASA+ voogedastusteenus: pilk kosmoseuuringute tulevikku

NASA on murrangulise voogedastusteenuse NASA+ käivitamise äärel, mis lubab muuta meie kosmoseuuringute kogemust. 8. novembril kasutusele võetud NASA+ on tasuta platvorm, mis on saadaval suurematel voogesitusplatvormidel, nagu Roku, Apple TV, Fire TV ja veebis. Erinevalt teistest voogedastusteenustest ei nõua NASA+ tellimustasusid ja on reklaamivaba.

Kuigi konkreetsed üksikasjad sisu kohta on endiselt varjatud, on NASA teatanud, et nende peresõbralik programm "kinnitab teid meie missioonidesse" otseülekande ja originaalsete videoseeriade kaudu. NASA digitaalse kohaloleku laiendamine põhineb NASA TV, kosmoseagentuuri olemasoleva ringhäälinguvõrgu edul.

NASA+ on vastuseks kasvavale nõudlusele kaasahaarava ja hariva sisu järele kosmose- ja teadusvaldkonnas. Laiaulatusliku voogedastusteenuse pakkumisega soovib NASA muuta kosmoseuuringud avalikkusele kättesaadavamaks. Selle platvormi kaudu on vaatajatel võimalus süveneda NASA erinevatesse missioonidesse ning saada enneolematu juurdepääs telgitagustele kaadritele ja ekspertintervjuudele.

FAQ:

K: Kas NASA+ on saadaval kogu maailmas?

V: Jah, NASA+ on saadaval kogu maailmas. Kasutajad pääsevad voogedastusteenusele juurde kõikjal, kus on Interneti-ühendus.

K: Kas NASA+ pakub reaalajas voogesitust?

V: Jah, NASA+ teeb käimasolevatest missioonidest ja sündmustest otseülekande. Vaatajad saavad kogeda kosmoseuuringute põnevust reaalajas.

K: Kas ma saan oma nutitelefonis NASA+ vaadata?

V: Jah, NASA+ on saadaval nii iOS-i kui ka Androidi rakendustes, võimaldades vaatajatel sisu otse oma nutitelefonides voogesitada.

Maailmas, kus kosmoseuuringud kütkevad jätkuvalt meie kollektiivset kujutlusvõimet, kerkib NASA+ esile teedrajava algatusena universumi imede toomiseks meie kodudesse. Kui ootame pikisilmi selle ametlikku käivitamist, lubab NASA+ viia meid teaduse piirimaile ja inspireerida tulevasi põlvkondi.