Kuidas parandada, et NameDrop iPhone'is ei tööta

iPhone'i funktsioon NameDrop on mugav viis kontaktteabe jagamiseks teiste iPhone'i kasutajatega AirDropi kaudu. Mõnel kasutajal on aga probleeme NameDropi mittetöötamisega. Kuigi selle probleemi täpne põhjus on ebaselge, võite proovida mitmeid lahendusi.

Esiteks kontrollige, kas teie iPhone toetab funktsiooni NameDrop. NameDrop töötab ainult valitud iPhone'i mudelitel, mis ühilduvad iOS 17-ga. Kui teil on iPhone X või varasem mudel, ei toeta see iOS 17 ja seetõttu ei tööta NameDrop teie seadmes. Lisaks peab NameDropi nõuetekohaseks toimimiseks nii teie iPhone'is kui ka adressaadi iPhone'is olema installitud iOS 17.

Teine levinud põhjus, miks NameDrop ei tööta, on NameDropi liigutuse vale kasutamine. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tooma kahe iPhone'i ülemised osad vahetusse lähedusse. Veenduge, et mõlema iPhone'i ülemised osad puudutaksid üksteist või asetaksid need kokku.

Kui olete kogemata keelanud sätte „Seadmete ühendamine”, võib see põhjustada ka NameDropi talitlushäireid. Selle kontrollimiseks avage rakendus Seaded, avage Üldine ja puudutage AirDropi sätteid. Veenduge, et lüliti „Seadmete ühendamine” oleks sisse lülitatud.

Bluetoothi ​​ja WiFi-ühendusega seotud probleemid võivad samuti mõjutada funktsiooni NameDrop. Proovige mõlemas iPhone'is Bluetooth ja WiFi välja ja sisse lülitada, et näha, kas see lahendab probleemi.

Vaikimisi on AirDropi nähtavus iPhone'is seatud valikule „Kontaktid”. Kuna NameDropi kasutatakse aga kontaktandmete jagamiseks iPhone'i kasutajatega, kes pole teie kontaktide hulgas, peate NameDropi korrektseks toimimiseks määrama AirDropi nähtavuse väärtuseks „Kõik”. Seda saab teha AirDropi seadetes.

Mõnikord võib lihtne taaskäivitamine parandada väiksemaid vigu või tarkvaraprobleeme. Proovige oma iPhone taaskäivitada, et näha, kas see lahendab NameDropi mittetöötamise probleemi.

Kui ükski ülaltoodud lahendustest ei tööta, võib teie iPhone'i ja teise inimese iPhone'i võrguseadete lähtestamine aidata. Kuid pidage meeles, et võrguseadete lähtestamine eemaldab salvestatud WiFi-võrgud ja varem lisatud Bluetooth-seadmed.

Üldiselt, kui teil on probleeme NameDropiga, mis teie iPhone'is ei tööta, proovige probleemi lahendamiseks neid parandusi ja nautige AirDropi kaudu kontaktide jagamise mugavust.

