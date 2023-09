Uut tüüpi kuuvärina üllatav avastus

Teadlased on kuuvärinate uurimisel teinud märkimisväärse avastuse. Kui Apollo astronaudid asetasid Kuu pinnale seismomeetrid, avastasid nad, et Kuu kogeb kuuvärinaid, mis on sarnased sellele, kuidas Maa kogeb maavärinaid. Neid kuuvärinaid on nelja erinevat tüüpi: sügavad, madalad, termilised ja meteoriidilöökidest põhjustatud maavärinad. Hiljutine Apollo 17 missiooni instrumentidega salvestatud termilise maavärina andmete analüüs näitas aga viiendat tüüpi kuuvärinaid, mis olid varem tundmatud.

Apollo 17 missiooni käigus kalibreeriti kolm seismomeetrit Kuu termiliste maavärinate registreerimiseks. Need seadmed kogusid andmeid 1976. aasta oktoobrist kuni 1977. aasta maini. Kuu üleminekul päevast öösse tekivad termilised värinad äärmuslike temperatuurimuutuste tõttu, vahemikus 250 kraadi Fahrenheiti (121 kraadi Celsiuse järgi) kuni -208 kraadi Fahrenheiti (-133 kraadi Celsiuse järgi).

Kasutades keerukaid tehnikaid, sealhulgas masinõpet, vaatasid California Tehnoloogiainstituudi teadlased andmed uuesti läbi. Nad avastasid, et termilised maavärinad toimuvad regulaarselt päeva jooksul, kuid nad leidsid ka täiendavaid värinaid, mis ei olnud termiliste maavärinatega seotud. Need uued maavärinad toimusid alles hommikul.

Nende salapäraste maavärinate allika kindlakstegemiseks avastasid teadlased üllatusega, et need pärinevad Apollo 17 Kuu maanduri baasist. Igal hommikul, kui maanduri baasi päike soojendab, paisub ja vibreerib see, põhjustades maavärinaid. Need maavärinad toimuvad märkimisväärselt korrapäraselt, juhtudes iga viie kuni kuue minuti järel viie kuni seitsme Maa tunni jooksul.

Kuigi need kuuvärinad ei pruugi looduslikult esineda, aitavad need siiski kaasa meie arusaamale Kuu seismilisest aktiivsusest. Need teadmised on tulevase Kuu arengu jaoks üliolulised.

Teadlased rõhutavad olemasolevate andmete uurimise tähtsust, et kavandada katseid ja missioone, mis suudaksid vastata õigetele küsimustele Kuu kohta. Kuu on peale Maa ainuke taevakeha, mille pinnal on mitu seismomeetrit, mis annab ainulaadse võimaluse teise planeedi keha sügavuti uurimiseks.

India Chandrayaan 3 Lander on viimastel kuudel Kuule paigutanud uue seismilise instrumendi nimega Lunar Seismic Activity Instrument (ILSA). Sellel õnnestus salvestada 26. augustil 2023 looduslik kuuvärin, kuigi maavärina täpset allikat uuritakse veel.

Täiendavad uuringud Kuu seismilise aktiivsuse kohta aitavad teadlastel kaardistada Kuu maapinna kraatreid ja otsida maardlaid. Lisaks, paigutades seismomeetrid Kuu lõunapooluse alaliselt varjutatud piirkondadesse, võiksid teadlased potentsiaalselt tuvastada pinna alla jäänud veejää, kuna seismilised lained liiguvad läbi vee aeglasemalt.

Selle uuringu tulemused avaldati 5. septembril ajakirjas Journal of Geophysical Research – Planets.

Allikad:

– Algallika artikkel

– Journal of Geophysical Research – Planets (5. september 2023)