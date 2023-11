Kas süvamere kaevandamine ohustab mereelu? Laevakatsete ülevaated

Sügaval ookeani pinna all asuvad tohutud väärtuslike metallide, nagu raud ja mangaan, varud. Need väärtuslikud ressursid kartulisuuruste sõlmede ja metallirikaste koorikute kujul on pälvinud süvamere kaevandusettevõtete tähelepanu, kes soovivad neid akude ja elektroonika jaoks kasutada. Siiski on tekitatud muret võimaliku kahju pärast, mida need kaevandustegevused võivad mereelustikule tekitada. Hiljutine ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring heidab neile muredele valgust Norra fjordides kiivri meduusidega läbiviidud laevakatsete kaudu.

Kasutades uurimisobjektidena kiivri meduusid, püüdsid teadlased mõista nende mahutitesse pumbatud setete mõju, simuleerides tingimusi, mis võivad tekkida süvamere kaevandamisel. Tulemused olid rabavad: meduusid nägid vaeva, et sogase vee olemasoluga toime tulla. Nad püüdsid settest vabaneda, tekitades liigset lima, mis oli nähtav reaktsioon, mis meenutas härmatanud köisi. Molekulaarsel tasandil täheldati stressireaktsioone, kus koe parandamisega seotud geenid ja immuunsüsteem muutusid aktiivseks.

Uuringus osalenud mereökoloog dr Helena Hauss väljendas muret energiakulu pärast, mida meduusid vajavad setetega võitlemiseks ja nende heaolu säilitamiseks. Sügavas ookeanis, kus need olendid elavad, on toitu napilt ja sogasest veest tulenev täiendav energiakoormus võib põhjustada nälgimist ja paljunemisvõime langust. Need leiud viitavad sellele, et süvamere kaevandamise mõjul võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed mitte ainult mereelustikule, vaid ka inimestele.

Teadlaste sõnul mängivad sellised loomad nagu kiivri meduusid süsinikuringes üliolulist rolli, kuna hoiavad süsinikdioksiidi sügavas ookeanis, mitte ei vabasta seda atmosfääri. Lisaks võib see negatiivselt mõjutada kalaliike, mis sõltuvad nendest ookeani keskosa kooslustest, sealhulgas kaubanduslikult tähtsatest liikidest, nagu tuunikala. Seetõttu on avatud ookeani õrna tasakaalu kaitsmine hädavajalik, et säilitada selle pakutavad ökoloogilised teenused.

Uuringu tulemused on oluline samm süvamere kaevandamise võimalike keskkonnamõjude mõistmisel. Kuna maailm maadleb kasvava nõudlusega mineraalide järele, peavad poliitikakujundajad, teadlased ja kaevandusettevõtted tegema koostööd, et luua jätkusuutlikud tavad, mis kaitsevad mere ökosüsteeme ja meie planeedi ookeanide õrna tasakaalu.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on süvamere kaevandamine?

Süvamere kaevandamine tähendab väärtuslike mineraalide kaevandamist ookeani põhjast. See hõlmab metallirikaste sõlmede või koorikute eemaldamist veealustest piirkondadest, näiteks hüdrotermilistest tuulutusavadest.

Kiivri meduusid on suured, taldrikusuurused meduusid, mida leidub kogu maailmas sügavates vetes, tavaliselt 1,500–2,000 jala sügavusel. Need on avatud ookeanis elavate pehme kehaga loomade esindusorganismid.

Kokkupuude setetega põhjustas nähtavaid reaktsioone, näiteks liigse lima tekitamist, et vabaneda mudasest veest. Molekulaarsel tasandil täheldati stressireaktsioone kudede parandamise ja immuunsüsteemiga seotud geenide aktiveerimisel.

Süvamere kaevandamine võib potentsiaalselt kahjustada mereelu ja häirida olulisi ökoloogilisi protsesse. See võib põhjustada erinevate süvamereorganismide nälgimist ja paljunemiskiiruse vähenemist, mõjutades ookeani ökosüsteemi õrna tasakaalu ja oluliste kalaliikide kättesaadavust, millest inimesed sõltuvad.

Mereelustiku kaitsmine nõuab süvamere kaevandamise jaoks säästvate tavade ja eeskirjade rakendamist. Koostöö poliitikakujundajate, teadlaste ja kaevandusettevõtete vahel on võtmetähtsusega ressursside vastutustundliku kaevandamise tagamisel, säilitades samal ajal mereökosüsteemide terviklikkuse.

Allikad:

– Originaalartikkel: [The New York Times](https://www.nytimes.com)

– Pildi allikas: [Unsplash](https://www.unsplash.com)