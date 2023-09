Mortal Kombat 1 paljastab Jean-Claude Van Damme'i Johnny Cage'i rollis

NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 loojad, avalikustas äsja Jean-Claude Van Damme'i välimuse Johnny Cage'i rollis mängus. See eriline nahk, millel on Van Damme 1988. aasta filmi Bloodsport ikoonilises riietuses, ilmnes sarja kaasautori Ed Booni saates Hot Ones.

Van Damme esinemine mängus Mortal Kombat 1 on oluline Bloodspordi, Van Damme ja mängu frantsiisi vahelise ajaloo tõttu. Arengu algfaasis oli esimene Mortal Kombat tegelikult mõeldud Van Damme mänguks. Mängu taga olnud meeskond soovis, et Van Damme oleks tiitli staar, kaasates isegi pilte Bloodspordist oma esialgsesse väljakusse. See kontseptsioon ei saanud aga kunagi teoks ja selle asemel sündis Mortal Kombat. Johnny Cage, üks mängu tegelasi, on alati tundunud olevat Van Damme austusavaldus või paroodia, muutes selle erilise naha selle seose kulminatsiooniks.

Van Damme nahk on saadaval Kombat Packi omanikele, kellel on hooajapileti kaudu juurdepääs täiendavale sisule. Kuigi kaadreid nahast on varem narritud, on see esimene kord, kui renderdus on täielikult paljastatud. Eeldatakse, et see käivitatakse koos Mortal Kombat 1 varase juurdepääsuga.

Mortal Kombat on kuulsuste nahkade mängu kaasanud. Eelmistes osades olid nahad DJ Dimitri Vegase sarnasuste ja häältega, samuti näitlejad Bridgette Wilson, Linden Ashby ja Christopher Lambert 1995. aasta filmist Mortal Kombat. Lisaks sisaldas Mortal Kombat X spetsiaalset Jaxi nahka, mida kujutas Carl Weathers ja mis oli komplektis Predatori DLC-ga.

